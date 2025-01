El desgarrador mensaje de despedida de Barbara Lanata a su papá, Jorge Lanata

El 30 de diciembre murió Jorge Lanata, tras más de seis meses de internación. El reconocido periodista sufrió una falla multiorgánica, derivada del mal funcionamiento del riñón y el hígado, lo que causó hemorragias internas que provocaron un infarto.

A sus 64 años dejó un legado de gran importancia en el periodismo, y una marca de amor en sus amigos y familiares. Las redes sociales fueron testimonio de esto, ya que fue despedido con las sentidas palabras y recuerdos. Y el 31 de diciembre, a punto de comenzar un nuevo año, su hija mayor, Bárbara Lanata hizo lo propio en Instagram, donde abrió su corazón ante el gran dolor que atraviesa.

El mensaje de Bárbara Lanata por la muerte de su papá

Bárbara Lanata mantiene un bajo perfil, y fueron escasas las veces que decidió compartir en redes sociales detalles acerca de la salud de Jorge Lanata, o cuestiones de su vida privada. Sin embargo, ante la muerte de su papá realizó una publicación recordando su vida a su lado.

"La vida con mi papá fue siempre una montaña rusa, vertiginosa, por momentos algo agotadora; una película llena de personajes y anécdotas increíbles hasta el último momento", introdujo. "No nos daba descanso ni tiempo de aburrirnos, siempre estaba involucrándonos en alguna de sus locuras o estábamos ayudándolo con algún quilombo. Gracias pa por no ser normal y darme una vida divertida", cerró su escrito, que acompañó con una serie de imágenes que incluyó la escena del Rey León, en la que se muestran padre e hijo, graficando cómo fue su vínculo.

Pero también, la hija mayor de Jorge Lanata dejó al descubierto un mensaje que le envió el periodista en el cual le dedicó un sentido escrito, describiéndola según su visión el 11 de enero de 2020 en Nueva York. "Estamos los dos mirando la luna en José Ignacio. ¿Y Bárbara? ¿Dónde fue? Está viviendo. Busca un punto de vista y lo encuentra. Bárbara escribe bien pero no escribe o no lo muestra. Cuando Bárbara se despierta y huele a pelo mojado. Bárbara tiene cara de bebé que busca ¿Qué busca Bárbara?", escribió el periodista sobre su hija mayor.

Y cerró: "Así se pone Bárbara cuando la abrazo. Hay una electricidad que nos une y nos separa. Tenemos miedo de que tanto amor explote. Bárbara tiene un apellido que pesa y yo, una historia que me pesa igual. Bárbara sabe de dónde viene. Yo no, yo no vengo, empiezo con ella".

De esta forma, Bárbara Lanata dejó en evidencia el recuerdo que tiene de su padre, quien dejó una gran tristeza por su partida en ella y en quienes lo conocieron, personalmente o tras la pantalla.