A pocos días de sufrir un choque en cadena en la autopista Buenos Aires – La Plata, Lizy Tagliani compartió un desesperado mensaje en redes sociales. Todo comenzó esta mañana, cuando la jurado de La Máscara encontró a una de sus perritas, Tati, muerta en el jardín de su casa y publicó un impactante video.

Devastada, Lizy Tagliani compartió un doloroso mensaje: “Mataron a la Tati”

“Lo vi justo pero no pude hacer nada. Mierda mi tati por dios. Veni por favor” escribió Lizy Tagliani junto a la publicación del video.

Para la conductora, los animales son su familia y al enterarse de la triste noticia, no dudó en compartir su dolor con sus seguidores.

“Mataron a la Tati. Es por ahí, unos vecinos que los perros vienen y los encuentran ahí, los agarran y los pasan para el otro lado” denunció Lizy en su video de Instagram.

La Tati era hija de la Fruz, una perrita que acompañó a Tagliani durante muchos años y falleció hace poco.

“Lo hizo mierda. Fue el mismo que agarró a Benito, seguro” denunció la actriz, quien sospecha que fue el mismo vecino que en otras oportunidades lastimó a sus otras mascotas.

La publicación recibió más de 46 mil me gusta en pocos minutos y cientos de mensajes apoyándola.

El mensaje de Lizy Talgiani para despedir a La Tati:

Minutos más tarde, la conductora compartió un sentido mensaje despidiendo a su perrita muerta.

"Pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su dr. Lamentablemente ya no vive pero la quiero recordar así estaba a punto de cumplir sus 19 años ella y benito son los últimos perros de mi mamá me hubiese encantado que se vaya de otra manera... yo vi como el perro la capto y la paso para el otro lado pero no pude hacer nada corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido... cuando la llame me movió la cola y se durmió, hasta ultimo momento diosa... la vecina muy amable me la trajo... ella ama a los animales ahora estoy enojada conmigo pero puedo entender a la naturaleza. TATI sabes lo que te amo y lo que te voy a extrañar ojalá puedas entender que no pude hacer nada... gracias Luis David Vilardi por venir enseguida" escribió la estilista en su publicación de Instagram.

