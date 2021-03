Día Internacional de la Mujer: 10 momentos de la vida de Madonna con trasfondo feminista

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, Madonna, la reina del pop vigente desde hace cuatro décadas, prepara una película sobre su vida que incluye polémicos episodios de su carrera y que están vinculados al feminismo y el empoderamiento de la mujer, que es lo que muchas fans esperan ver. Desde CARAS Digital te contamos cuáles fueron esos momentos.

En el año 1984 una joven Madonna estuvo en los MTV Awards vestida de novia y cantando el tema "Like a Virgin". La actuación es en directo y la artista no duda en revolcarse por el suelo y enseñar la ropa interior, ante el escándalo de su manager y de muchas asociaciones en defensa de la familia que, desde su lanzamiento, habían considerado que la canción promovía el sexo antes del matrimonio. "Fue lo más valiente y lo más sexual que había hecho en la televisión", dijo la cantante.

Guerra con el Papa

En 1986, cuando ya empezaba a consagrase, edita el disco "True Blue", con la canción "Papa Don't Preach", que trataba de una joven que quiere decirle a su padre que ha quedado embarazada. Cada vez que cantaba el tema, sobre el escenario se emitían imágenes del Papa Juan Pablo II y del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan y al finalizar, un cartel llamaba al "Sexo seguro". El propio Papa pidió que termine la gira y ese hecho marcó el primer desacuerdo de Madonna con la Santa Sede.

Tres años después, en 1989, llegaría una de las canciones más icónicas de Madonna junto a su video clip (estaban muy de moda en esa época grabar un video). El clip era una denuncia del racismo, con cruces en llamas al estilo Ku Klux Klan, el asesinato de una mujer a manos de personas blancas, religiosas y además, en medio de un sueño, la reina del pop besa a San Martín de Porres, el santo negro. Todo, plagado de erotismo y sexualidad latente. Esto le costó la ruptura con Pepsi, que había decidido sido sponsor del videoclip. La marca decidió romper el contrato con la cantante pero ella se quedó con los 5 millones de dólares que le habían pagado.

Madonna del empoderamiento a la estética masoquista

En 1990, convertida en la artista femenina más famosa del mundo, Madonna lanza "The Immaculate Colection", que incluye grandes éxitos y dos temas nuevos: "Rescue Me" y "Justify my Love". La estética sadomasoquista, la desnudez y las escenas de erotismo, entre personas del mismo sexo, volvieron a convertir a Madonna en blanco de las críticas. Los canales de música se negaron a emitirlo por considerarlo demasiado explícito. Tras la polémica, ella dijo que "Justify my Love" es un acto de empoderamiento femenino.

"Puede que me vista como la típica rubia tonta, lo que sea, pero estoy a cargo de mis fantasías. Me he puesto en estas situaciones con hombres y la gente no piensa en mí como una persona que no está a cargo de su carrera o su vida. ¿Y no es eso de lo que trata el feminismo, de la igualdad entre hombres y mujeres? Ese mismo año, Madonna arrasa en todo el mundo con Blonde Ambition Tour y había asegurado que, con ese show, lo que pretendía era "romper tabúes inútiles".

Madonna, la reina del sexo libre

Durante toda su carrera Madonna continuó reivindicando la libertad de las mujeres para vivir su propia sexualidad como quieran. En 1992 lanza el libro 'Sex', escrito por ella y tiene una colección de fotografías sexualmente muy explícitas por Steven Meisel. Organizaciones religiosas y medios conservadores no vieron en "Sex" más que una vulgar obra pornográfica y pidieron su retirada. Y hasta hubo asociaciones feministas que criticaron a la artista.

"No creo que estar en contacto con tu sexualidad y poder hablar de ello sea malo. Creo que el problema es que todo el mundo se siente tan tenso al respecto que lo han convertido en algo malo cuando no lo es. Si la gente pudiera hablar libremente, tendríamos más personas practicando sexo seguro, no tendríamos personas abusadas sexualmente", supo defenderse ella.

En marzo de 2003, dos años después del ataque a las Torres Gemelas, Madonna lanza "American Life". En el video ella hace un acto antibelicista. En el vídeo original de "American Life", la artista lanza una granada contra un doble del presidente George W. Bush, que la utiliza para encenderse un cigarro. "El videoclip fue filmado antes de que comenzara la guerra, y no creo que sea apropiado emitirlo en este momento", aseguró.

Ya en agosto de 2012, en pleno concierto de su gira MDNA en Moscú, Madonna apoya al grupo punk feminista ruso "Pussy Riot", y muestra en su espalda el nombre de la banda. En febrero de ese año, tres componentes de esa banda se subieron al altar de la Catedral del Cristo Salvador de Moscú e improvisando un concierto en contra de Vladimir Putin, el presidente de Rusia . Fueron detenidas por vandalismo, y la diva protestó contra el juicio en defensa de la mujer y reclamó la libertad de expresión.

En octubre de 2016, la gala Billboard Women In Music le entrega a Madonna el premio a Mujer del Año. El discurso de la cantante es uno de las más emotivos de la historia de la música. Habla de los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse sólo por el hecho de ser mujer. "Si eres una chica, tienes que jugar al juego. ¿Qué juego? El que dicta que puedes ser bella, adorable y sexy. Pero no te comportes como si fueras inteligente. No muestres que tienes opiniones propias. Y, si lo vas a hacer, al menos no manifiestes opiniones que no sean aceptadas por el 'statu quo'", dice.

Por último, en enero de 2017 miles de mujeres marcharon en Washington para defender sus derechos y para protestar contra la política conservadora y las maneras machistas de Donald Trump. La reina del pop apoyó a la manifestación y se subió al escenario para interpretar dos temas, "Express Yourself" y "Human Nature". "Sí, estoy enojada. Sí, estoy indignada. Sí, he pensado mucho en volar la Casa Blanca. Pero sé que esto no cambiará nada. No podemos caer en la desesperación", dijo.

