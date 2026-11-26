A pocas semanas de cumplir cuatro años, Sarah Burlando protagonizó un divertido momento junto a su mamá, Barby Franco. La pequeña visitó una peluquería y compartió con sus seguidores algunos momentos de la experiencia, desde el lavado de cabello hasta el peinado final.

Sarah Burlando fue a la peluquería por primera vez

La modelo mostró el paso a paso a través de un video en redes sociales, donde se pudo ver a la pequeña muy cómoda durante la visita: “Por primera vez”, escribió. Con una actitud descontracturada y algunas ocurrencias propias de su edad, la hija de Fernando Burlando se convirtió en la protagonista de una tarde diferente.

La visita de Sarah Burlando a la peluquería junto a Barby Franco

Para la ocasión, Sarah Burlando lució un vestido marrón con cuello blanco de encaje y dos moños rosas en el pelo. Al comienzo del video, se la vio sentada en una de las sillas del salón, mientras se preparaba para comenzar con el lavado. Barby también participó de la experiencia: se recostó en el lavacabezas de al lado, con una toalla sobre la cabeza y papel aluminio en el cabello, y compartió algunas risas con su hija.

Uno de los momentos más simpáticos llegó cuando le preguntaron a la pequeña qué temperatura de agua prefería. Sin dudarlo, respondió: "A mí me gusta la tibia". Después del lavado, la pequeña apareció con una toalla enrollada en la cabeza, mientras continuaba disfrutando de su paso por el salón. La escena también dejó ver la complicidad entre madre e hija, que compartieron la visita y conversaron durante el proceso.

El resultado final del peinado de Sarah Burlando

Luego del lavado, llegó el momento de secar y acomodar el cabello. Sarah Burlando se sentó nuevamente en la silla de peluquería y recibió los últimos retoques con un secador. Durante ese tramo del video, se la vio tranquila mientras trabajaban en su pelo, hasta que finalmente se levantó para mostrar el resultado. Con el cabello seco y suelto, caminó hacia la cámara y sonrió. Barby Franco registró así ese momento y celebró cómo había quedado el peinado de su hija

El resultado final del peinado de Sarah Burlando

Sarah Burlando cumplirá cuatro años el próximo 15 de diciembre. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando celebró su tercer cumpleaños con una fiesta temática inspirada en La Sirenita, realizada en el Palacio Sans Souci. A pocos días de una nueva vuelta al sol, esta vez compartió con su mamá una salida distinta, que quedó registrada en las redes sociales.