Barby Franco tuvo un gesto especial con Micaela y Laura, las niñeras de su hija Sarah Burlando. Después de disfrutar del recital de María Becerra en el Movistar Arena, la modelo hizo posible que las dos jóvenes conocieran personalmente a la cantante y pudieran compartir un momento con ella en su camarín.

Barby Franco y Sarah Burlando

Barby Franco cumplió el sueño de las niñeras de Sarah Burlando: conocieron a María Becerra y estuvieron en su camarín

A través de sus historias de Instagram, la panelista de Pasó en América (América TV) publicó una foto en la que aparece la intérprete de "Automático" junto a Micaela y Laura, las niñeras de Sarah Burlando. Para acompañar la imagen, escribió: "Y ahí están ellas. Las nannys de Sarah cumpliendo sueños".

La foto muestra a las tres abrazadas y sonrientes. María Becerra eligió para la ocasión el corsé dorado de efecto metalizado y el jean con bordados que había lucido durante el espectáculo, mientras que las jóvenes posaron con looks total black. El encuentro tuvo lugar después de una de las funciones del Quimera Tour, la gira con la que la artista se presentó ante miles de personas en el estadio de Villa Crespo.

Micaela y Laura junto a María Becerra en el Movistar Arena

La noche también había tenido como protagonista a Sarah Burlando, que asistió al recital junto a sus padres, Barby Franco y Fernando Burlando, y una de sus primas. Una vez terminado el show, la pequeña pudo conocer a María Becerra en su camarín.

Sarah Burlando y su prima también cumplieron su sueño de conocer a María Becerra

Barby Franco dio detalles de su vínculo con las niñeras con Sarah Burlando

La publicación también permitió conocer un poco más sobre el lugar que Micaela y Laura ocupan en la dinámica familiar. En las últimas horas, Barby Franco abrió una caja de preguntas en Instagram y uno de sus seguidores quiso saber si las niñeras acompañaban a Sarah, a ella y a Fernando Burlando durante sus vacaciones.

La respuesta de la modelo fue contundente: "¡Siempre que puedan y quieran!". Para ilustrarlo, compartió una foto de una de las jóvenes a bordo de un avión privado, en uno de los viajes familiares.

Micaela, una de las niñeras de Sarah Burlando, durante un viaje familiar

Así, Barby Franco dejó en claro que Micaela y Laura forman parte de los planes de la familia y que también busca que puedan disfrutar de experiencias especiales. Esta vez, el plan incluyó una noche de música y la posibilidad de conocer a una de las artistas más convocantes del momento.