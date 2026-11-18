Las hijas de Barby Franco y Fernando Burlando y de Pampita y Roberto García Moritán, compartieron una jornada llena de juegos, pileta y looks veraniegos. Sarah Burlando y Anita García Moritán son muy amigas y suelen pasar tiempo juntas, tanto en salidas familiares como en diferentes actividades recreativas.

El divertido momento de Sarah Burlando y Anita García Moritán en la pileta

A través de sus redes sociales, Barby Franco acostumbra a mostrar algunos momentos más importantes de la vida. En esta oportunidad, la modelo y esposa de Fernando Burlando compartió una serie de imágenes en lo que se pudo ver a Sarah Burlando junto a Anita García Moritán, disfrutando de un día cargado de diversión.

Sarah Burlando y Anita García Moritán//Instagram

Sarah Burlando y Anita García Moritán se trasladaron a la pileta para pasar una tarde a pura diversión. Barby Franco fue la encargada de seguir los pasos de las pequeñas y compartió una secuencia divertida que protagonizaron las niñas.

Las nenas estaban en la pileta y se subieron a un enorme inflable de cisne y comenzaron a jugar en el agua. Sin embargo, en un momento inesperado, el inflable se dio vuelta y las niñas cayeron de golpe en la pileta. La situación generó ternura y risas de la modelo quien captó el momento. “Jajaja ¿qué pasó?”, escribió la influencer.

Sarah Burlando y Anita García Moritán//Instagram de Barby Franco

En la otra publicación donde se podía ver a las niñas en el agua, después de la caída, Barby Franco agregó simplemente: “jajaja”. La secuencia mostró complicidad entre Sarah y Anita que no lloraron, sino que sonrieron ante la situación, demostrando el buen momento que estaban pasando.

Sarah Burlando y Anita García Moritán//Instagram de Barby Franco

Además, de las actividades y los juegos, los looks veraniegos de las niñas también se destacaron. Según se observan en las fotos reveladas por la pareja de Fernando Burlando, Anita García Moritán lució una malla de dos piezas color rojo con lunares negros. Por su parte, Sarah Burlando tenía puesto una malla verde agua con figuras de colores y volados en los bordes.

Sarah Burlando y Anita García Moritán//Instagram de Barby Franco

Sarah Burlando y Anita García Moritán comparten un deporte en común

Según reveló Barby Franco en una de sus historias de Instagram Sarah Burlando y Anita García Moritán practicando equitación. Ambas estaban concentradas, paseando con la vestimenta clásica para ese deporte y con sus respectivos caballos, además, se las observa muy entusiasmadas.

No es la primera vez que las hijas de las modelos comparten una actividad juntas, desde pequeñas se las han visto, no solo en juntadas de sus familias, sino también, en prácticas como la danza. Las dos asisten a la misma escuela y son fotografiadas con sus madres, quienes orgullosas muestran como las niñas con ropa de bailarinas, muestran su destreza.

Sarah Burlando y Anita García Moritán//Instagram de Barby Franco

La amistad de Sarah Burlando y Anita García Moritán se consolidó con el paso del tiempo y verlas juntas se volvió habitual en las publicaciones que realizan tanto Barby Franco como Pampita en sus redes sociales. Las niñas comparten reuniones, juegos y actividades desde la danza hasta la equitación y juegos en el agua.