Barby Franco mostró el encuentro de Sarah Burlando con María Becerra después del show

Barby Franco publicó en sus historias de Instagram el encuentro de su hija, Sarah Burlando, con María Becerra después del show que la cantante dio el domingo 15 de noviembre en el Movistar Arena. La modelo fue al recital del Quimera Tour junto a Fernando Burlando y compartió el recorrido completo de la noche, desde la llegada al estadio hasta el saludo con la artista al terminar la función.

La fecha formó parte de la serie de conciertos agotados que la intérprete de Quilmes ofrece en el estadio de Villa Crespo. La nena, de 3 años, vivió la experiencia junto a una de sus primas, según contó su mamá, y las dos terminaron abrazadas a la anfitriona, en una imagen que la modelo acompañó con un elogio para la estrella del pop urbano.

Sarah Burlando: su noche en el show de María Becerra

Sarah Burlando llegó al Movistar Arena con un jumper de rayas verdes y blancas sobre una remera blanca, un moño en el rodete y un peluche entre los brazos. En la primera historia posa junto a su prima frente a una pantalla con el nombre de María Becerra y el logo del recinto, con un texto en el que Barby Franco contó que "las primas" habían ido a verla.

Sarah Burlando y su prima posan frente a la pantalla del Movistar Arena.

Su prima, de pelo rubio y largo, llevaba un vestido rosa con volados en los hombros y pulseras de cuentas. Detrás de ellas se ve parte del cartel de la gira, que anunciaba los shows con la leyenda de agotado: en el estadio se programaron ocho fechas en noviembre y dos en febrero de 2027, y nueve ya no tenían entradas a la venta el día del estreno.

Ya con el espectáculo en marcha, otra historia muestra a Sarah de pie con protectores auditivos rosados, mientras la anfitriona aparece en el escenario y en las pantallas gigantes ubicadas sobre el centro del campo. La nena mira hacia la pista y por momentos se mueve al ritmo de la música, con miles de personas de fondo.

El Quimera Tour se monta en 360 grados, con el público alrededor del escenario, y recorre las canciones del último disco a través de cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys; además de los hits históricos de la compositora de "Automático" y varias sorpresas a lo largo de las presentaciones.

María Becerra: el encuentro con Sarah Burlando y su familia

María Becerra recibió a Sarah Burlando y a su prima cuando terminó la función, en una sala con estanterías y luces bajas. Barby Franco publicó la foto de la cantante agachada entre las dos nenas, con un brazo sobre cada una, mientras su hija se cuelga de su cuello, y destacó su "humildad única" junto a la etiqueta de su cuenta.

María Becerra, agachada entre Sarah Burlando y su prima.

En esa imagen, la artista luce un corsé dorado de efecto metalizado, un jean de tiro bajo con bordados y apliques a los costados, un cinturón con tachas y botas de denim celeste de punta fina. Completó el conjunto con una cadena plateada con una cruz y el pelo suelto, largo y con mechas claras, mientras sonríe hacia la cámara.

La segunda foto del encuentro sumó al abogado y a su pareja. Él, con campera con cierres, camiseta negra y jean gris, se ubicó a la izquierda de la artista; ella eligió una remera blanca con un bolsillo estampado y una pollera tableada con monogramas, y tomó de la mano a su hija, que posó adelante con los dedos en la boca y una sonrisa.

Fernando Burlando, María Becerra, Barby Franco y Sarah Burlando, después del show.

El último posteo fue un video republicado, en el que la etiquetaron a ella y al abogado. Allí la pequeña vuelve a aparecer de espaldas, con la misma ropa y los protectores auditivos, con los brazos en alto ante el campo iluminado de violeta y las pantallas que transmitían el show.

Sarah Burlando terminó su visita al Movistar Arena con dos fotos junto a María Becerra: una con su prima y otra con Barby Franco y Fernando Burlando. En la primera, su mamá destacó la humildad de la cantante, después de una de las funciones agotadas del Quimera Tour.