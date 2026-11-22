Barby Franco sorprendió a su hija Sarah Burlando con una incorporación muy especial a la familia. Este domingo, la modelo compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que se ve a la pequeña junto a su papá, Fernando Burlando, mientras conocen y acarician a su nueva mascota.

Barby Franco, Fernando Burlando y Sarah Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando sorprendieron a su hija Sarah con una nueva mascota

Las imágenes que Barby Franco compartió en sus redes sociales muestran a Fernando Burlando sosteniendo al pequeño cerdito sobre sus piernas mientras Sarah, sentada a su lado, se acerca para tocarlo con delicadeza. La niña no ocultó su entusiasmo y compartió la alegría con sus padres, mientras el abogado la acompañaba en este primer acercamiento. Sobre el video, la panelista de Pasó en Amérca (América TV) escribió una frase que resumió el dulce momento: “Se agrandó la familia”.

Sarah Burlando con su nueva mascota

Otro detalle que llamó la atención entre sus seguidores fue la música elegida para musicalizar la escena: una canción de Peppa Pig, la popular serie infantil que acompaña a muchos chicos de la edad de Sarah. La combinación de las imágenes, la ternura del cachorro y la reacción de la pequeña convirtió la publicación en una postal familiar muy especial.

La llegada de esta nueva mascota se suma a otros momentos en los que Sarah Burlando demostró su cariño por los animales. Tanto Barby Franco como Fernando Burlando suelen compartir escenas de la vida cotidiana de su hija y, en particular, su vínculo con los caballos, una pasión que comenzó a formar parte de sus actividades desde muy pequeña.

En mayo de este año, la niña recibió un regalo muy especial de parte de su papá: su primera yegua. La sorpresa también fue compartida por la influencer en sus redes sociales y mostró la emoción de Sarah al descubrir al animal en el parque de su casa. La yegua llevaba una manta rosa con las iniciales de la pequeña, un detalle que hizo todavía más especial el obsequio.

En aquella oportunidad, la modelo registró el momento en que su hija observaba al animal desde una ventana y luego se acercaba para conocerlo de cerca. Con la ayuda de Fernando, Sarah incluso se animó a subir y dar un pequeño paseo. “Gracias papá por mi primera yegua”, había escrito Barby junto a las imágenes.

Sarah Burlando es fanática de los caballos y practica equitación desde muy pequeña

Además de disfrutar de la compañía de su nueva mascota, Sarah Burlando continúa desarrollando su pasión por los caballos. La pequeña comparte clases de equitación con Anita García Moritán, hija de Pampita y Roberto García Moritán, y en distintas oportunidades sus familias mostraron imágenes de las niñas durante sus encuentros ecuestres. Ahora, con la llegada del cerdito, la mini influencer suma un nuevo compañero a su particular vínculo con los animales.