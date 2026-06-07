Diego Schwartzman y Eugenia De Martino disfrutan del verano europeo en Capri: playa, gastronomía y paisajes soñados

Tras vivir semanas intensas marcadas por el tenis y la emoción de Roland Garros, Diego "Peque" Schwartzman y Eugenia De Martino hicieron una pausa en sus agendas para disfrutar de sus vacaciones en uno de los destinos más exclusivos y encantadores de Italia: la isla de Capri.

Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Italia

Así son las vacaciones de Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Italia

A través de sus cuentas de Instagram, el Peque Schwartzman y Eugenia De Martino compartieron una serie de postales que reflejan el espíritu relajado de sus vacaciones en el Mediterráneo. Entre aguas cristalinas, paisajes de soñados y la gastronomía típica de la región, la pareja se mostró más cómplice que nunca.

Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

Una de las imágenes más llamativas los muestra al extenista y la modelo disfrutando de una jornada frente al mar con las clásicas sombrillas amarillas y azules que caracterizan a algunas de las playas más emblemáticas de Capri. Con el Mediterráneo de fondo, ambos posaron sonrientes y enamorados.

Peque Schwartzman en Capri

Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Capri

Pero el viaje no se limitó únicamente a los días de playa. Como buenos amantes de la gastronomía, el exparticipante de MasterChef Celebrity y la influencer también disfrutaron de los típicos platos italianos. Aperitivos al atardecer, pastas y cenas con vistas privilegiadas formaron parte de una experiencia que compartieron con sus seguidores a través de distintas publicaciones.

Los platos que disfrutaron Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

Fiel a su historia ligada al deporte, el Peque Schwartzman tampoco pudo escapar del tenis durante sus vacaciones. En una de las fotos que más comentarios generó, se lo puede ver posando con una cancha de tenis como escenario. Con humor, el deportista acompañó la imagen con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Ya retirado pero el tenis me sigue dando alegrías".

Peque Schwartzman en Italia

Las postales reflejan no solo la belleza de Capri, uno de los destinos favoritos de las celebridades internacionales, sino también el gran presente personal que atraviesa la pareja. Entre paseos, momentos gastronómicos y vistas inolvidables, Diego Schwartzman y Eugenia De Martino disfrutan de unos días de desconexión en el paraíso italiano, dejando registro de cada instante a través de las redes sociales.