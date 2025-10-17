Así fue el casamiento de Diego "Peque" Schwartzman y Eugenia De Martino: “Hasta viejitos”

El jueves 16 de octubre, Diego "Peque" Schwartzman y Eugenia De Martino se casaron por civil, a más de un año de comprometerse en París. El extenista y la modelo celebraron esta nueva etapa de sus vidas con sus seres queridos más cercanos y compartieron la intimidad del festejo en sus redes sociales.

Hace un tiempo, Diego "Peque" Schwartzman le propuso matrimonio a su novia Eugenia De Martino cuando se encontraban de vacaciones en París. Finalmente la romántica propuesta se concretó en horas de la tarde, el jueves pasado 16 de octubre, en el Registro Civil 1º ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras seis años de amor, el extenista y la modelo dieron un paso más que importante en su relación y compartir cada detalle de este día en sus redes sociales. Para la ocasión, Diego "Peque" Schwartzman, quien se alejó de su carrera deportiva en febrero de este año, apostó por un traje que sale de lo tradicional y se adapta a su estilo moderno. Eugenia De Martino, por su parte, también siguió su propia estética aunque sí lució el clásico vestido blanco, que es típico en las novias.

Según se puede ver en las fotos que respostearon en sus historias de Instagram, el participante de Masterchef Celebrity apostó por un saco de solapas clásicas y pantalón en azul noche. Este conjunto cargado de formalidad lo acompañó con una camisa celeste pastel para agregarle ese guiño más actual y juvenil.

La top model cautivó con su atuendo: vestido largo de satén en tonalidad blanca, que se destacó por su diseño ceñido y minimalista. Otros detalles que elevaron su look fueron la delicada transparencia asimétrica que tuvo la prenda y el accesorio que lució en su cabeza. Se trató de un pañuelo vintage y romántico en el mismo color que su vestido, lo que le aportó originalidad a su estilismo. En cuanto al ramo, Eugenia De Martino escogió uno fuera de lo común:

En el álbum de fotos que publicó la pareja se la puede ver saliendo del registro civil, tras convertirse en marido y mujer, tomada de la mano y mostrando la libreta roja. En la calle se encontraban sus amigos, familiares y su entorno más cercano compartieron esta gran felicidad y emoción junto a Diego "Peque" Schwartzman y Eugenia De Martino. "Desde el día uno hasta viejitos", "Vamos chaparritos", "Para siempre", fueron algunos de los tantos mensajes que le dedicaron sus seres queridos.

Además de arroz, los invitados le arrojaron papelitos en forma de corazón y pétalos de rosas a los flamantes novios. Asimismo, se encargaron de sacar las postales más románticas de este día, el cual marca un nuevo comienzo en el vínculo amoroso entre el exdeportista y la influencer. El festejo continuó en un espacio al aire libre, donde hubo música y un catering completo de platos dulces y salados, y bebidas. La razón de hacer algo más privado para un grupo reducido de personas tendría que ver con que el próximo 25 de octubre sería la celebración oficial de la boda.

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino se conocieron en 2019, cuando el diseñador Ricky Sarkany, quien es amigo de ambos, los cruzó en el momento justo. Los presentó en un evento de su marca y meses después, una amiga en común volvió a reunirlos. Desde ese entonces, inició su noviazgo que con el paso de los años se fue consolidando cada vez más. Así fue el casamiento de Diego "Peque" Schwartzman y Eugenia De Martino: momento emotivo en el registro civil y celebración al aire libre con pocos invitados.