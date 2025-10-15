Diego "Peque" Schwartzman se sinceró sobre sus problemas psicológicos y sus ataques de ansiedad: “Empecé a perder el control del cuerpo”

Diego "Peque" Schwartzman enloqueció a los fanáticos de los reality, al volverse uno de los participantes estrellas de MasterChef Celebrity. Durante el primer día de la competencia, cocinó junto a Sofía Martínez, y logró un lugar en el balcón de los beneficios. Sin embargo, su regreso también llevó a que muchos pensaran sobre su alejamiento del tenis. El jugador se sinceró al respecto, y contó que sufrió problemas de salud mental y ansiedad cuando decidió despedirse del deporte.

Diego "Peque" Schwartzman, sus problemas psicológicos y sus ataques de ansiedad: “Empecé a perder el control del cuerpo”

"Estoy en el proceso de redescubrirme, es lo que quiero porque sigo teniendo 32 años y soy muy chico para estar jubilado, entre comillas", expresó Diego "Peque" Schwartzman, en una entrevista mano a mano con Infobae. El tenista fue uno de los más reconocidos a nivel mundial, pero decidió alejarse del deporte, y regresar a la Argentina con sus amigos, familia y novia. Sin embargo, muchos se cuestionaron sobre por qué había tomado esa decisión, y él se sinceró sobre los problemas que sufrió durante unos años.

Si bien en ocasiones pensó en tirar la toalla, nunca dejó de lado su pasión y su lado más competitivo, que ahora se luce en MasterChef Celebrity. "Llegó un momento en que no daba más con la raqueta, entonces en el corto plazo uno no lo extraña. Seguramente con el tiempo me voy a poner a jugar. Quizá más adelante entrene a alguien, pero por ahora no la extraño", confirmó en esa misma entrevista. Fue así que explicó que tuvo que comenzar terapia en el 2022, debido a que la depresión y a los ataques de ansiedad lo habían empezado a afectar, y fue así que de a poco tomó la determinación de abandonar el deporte.

Según explicó, el cuerpo le empezó a mandar señales de que estaba saturado. "Empecé a perder el control del cuerpo en cuanto entraba a jugar partidos, las cosas no me salían. Empezaba a estar acalambrado, la mano y la raqueta estaban desconectadas, la pasaba muy mal. Empecé a tener más miedos en los aviones de noche, dormía muy mal, tenía pesadillas. Empecé con un psicólogo enfocado en ataques de ansiedad, nunca llegaron a ser de pánico", detalló. En terapia, la primera hipótesis que salió fue que no quería jugar más al tenis, y lo llevó a replantear su carrera.

Finalmente, decidió hacer un comunicado, donde anunciaba su retiro. De a poco, comenzó a alejarse de las grandes competencias y a participar en algunas al azar. En las últimas semanas, se dio a conocer que Diego "Peque" Schwartzman volvería con su lado más luchador, en MasterChef Celebrity, donde daría todo para aprender de cocina y ganar el premio mayor. El tenista no duda en hablar sobre su amor por el deporte, y deja la puerta abierta a nuevas oportunidades para jóvenes talentos.

