Oriana Sabatini brilló en el casamiento del Peque Schwartzman y Euge de Martino con un look ideal para su pancita de embarazada

Este sábado, Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino, tuvieron su mega casamiento, rodeados de amigos y de sus seres queridos. Una de las invitadas de lujo, de entre los muchísimos que hubo, fue, sin lugar a dudas, Oriana Sabatini, que viajó especialmente desde Italia para asistir a la ceremonia y lució su pancita de embarazada de la mejor manera posible.

El look de Oriana Sabatini en el casamiento de Peque Schwartzman y Euge de Martino

La cantante y actriz no dudó en compartir en sus redes sociales una serie de fotos en la previa del casamiento, pero también durante. El carrete, contó con la aprobación de la mismísima Catherine Fulop, que no tardó en aparecer en los comentarios y dejar una frase tan simpática como emotiva. “Bebita hermosa con bebé a cassette”, escribió la mamá y futura abuela, totalmente orgullosa.

Oriana Sabatini en el casamiento de Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino.

Para el casamiento del Peque Schwartzman y Euge de Martino, Oriana Sabatini optó por un vestido negro con detalles plateados, sin mangas, con escote en V y la espalda descubierta. El mismo estuvo a cargo de Marcelo Giacobbe.

Sin dudas, la elección de la actriz, que se decantó por un corte princesa, no hizo más que realzar su silueta y su pancita de embarazada. Los ribetes plateados aportaron el toque de color necesario, a la par de elegancia. El look se completó con joyas de Jean Pierre y un blazer y sandalias a tono con el vestido.

El look de Oriana Sabatini.

La complicidad de Oriana Sabatini con sus amigas

Por supuesto que Oriana no dejó de compartir decenas de momentos de lo que fue la gran noche. Fotos con amigas, con la Champions Liga (que protagonizó el show de la boda) y, por supuesto, con los novios en el momento en el que cortan la torta, documentaron una velada única y repleta de amor.

Oriana Sabatini junto a Diana Arnopoulos Monaco.

De esta manera, Oriana Sabatini sacó a relucir su pancita de embarazada y lo hizo a lo grande. Su look, clásico, formal y elegante, dejaron que su bebé brille y se complemente a la perfección con ella, que, sin dudas, se convirtió en una de las invitadas más fotografiadas y buscadas de la noche.