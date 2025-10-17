Así es la casa de Florencia Peña en Salta: el refugio naturalista y budista de su familia

Florencia Peña eligió Salta como escenario para construir un espacio que refleja su estilo de vida y el vínculo con su familia. La actriz armó su propio refugio naturalista y budista en el norte argentino, logrando integrarse al paisaje montañoso que la rodea. La propiedad combina diseño funcional y una estética que prioriza la conexión con el entorno.

El increíble refugio naturista de Florencia Peña en Salta: entre montañas y con un buda

Florencia Peña encontró en Salta un lugar para desarrollar un proyecto personal que combina diseño, calma y filosofía oriental. Así es la casa que la actriz comparte con su familia en el norte argentino, que se distingue por su estética, su funcionalidad y su conexión con el entorno. La vivienda se ubica en una zona serrana y está rodeada de montañas.

Florencia Peña, Ramiro Ponce de León y su hijo

Lejos del ritmo de Buenos Aires, la artista eligió instalarse en una propiedad ubicada en una zona tranquila de la capital salteña. El estilo arquitectónico se caracteriza por líneas simples y una estética que privilegia la armonía con el ambiente. La madera, la piedra y los tonos tierra predominan en cada rincón, generando una atmósfera cálida y serena.

El interior de la vivienda de Florencia Peña refleja una faceta poco conocida de ella. Los espacios están pensados para el descanso y la contemplación, con ambientes amplios y luminosos. La decoración incluye elementos artesanales, desde cuadros, muebles de madera y detalles que remiten a la filosofía oriental, como un buda al lado de la pileta.

Florencia Peña

La galería es uno de los sectores más destacados de la vivienda. Desde allí se puede contemplar el paisaje salteño, con vistas abiertas y vegetación autóctona. El mobiliario incluye sillones rústicos, mesas de madera y elementos que invitan al descanso. Este espacio funciona como punto de encuentro familiar para compartir comidas y tardes de pileta.

En el área de cocina y comedor, Florencia Peña eligió mantener la misma estética naturista del resto de la casa. Predominan los tonos tierra, la funcionalidad y los detalles artesanales. La distribución favorece la convivencia y permite recibir visitas en un entorno distendido. La iluminación cálida y la presencia de grandes ventanales refuerzan la conexión con la naturaleza.

Florencia Peña

Por su parte, los dormitorios de la propiedad se destacan por sus colores neutros, con texturas simples y una ambientación que prioriza la calma. Las ventanas enmarcan el paisaje exterior, generando una sensación de continuidad. Cada espacio está pensado como un refugio personal.

El jardín que rodea a la casa de Florencia Peña se destaca por su gran tamaño y su continuidad sobre montañas y una laguna cercanas. A su vez, la artista colocó una gran pileta en medio del patio, donde colocó uno de sus budas junto a distintos muebles para tomar sol y pasar el día en familia y con sus amigos más cercanos.

Florencia Peña

Florencia Peña consolidó en Salta un espacio que refleja su estilo de vida y el vínculo con su entorno. La casa que comparte con su familia se consolidó como un refugio naturista y budista que se integra al paisaje y propone una forma de habitar centrada en lo esencial. La elección de materiales, la distribución de los ambientes y la estética general acompañan una rutina marcada por la conexión con la naturaleza.

