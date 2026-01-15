El descanso del Peque Schwartzman en Punta del Este junto a Euge Martino

Diego Peque Schwartzman lo resumió en su cuenta de Instagram: el 2025 fue el año en el que vivió “los dos meses más lindos de mi vida” refiriéndose a febrero y octubre.

Fue cuando se retiró del tenis, primero, y después por su casamiento “con la persona más linda del planeta”, su esposa Eugenia De Martino. Súper "in love", la pareja disfrutó de sus primeras vacaciones como esposos en Punta del Este.

Recién casada, la pareja recibió el 2026 ya como esposos y en Punta del Este.

El matrimonio vive a pleno sus primeras vacaciones tras su reciente boda. Alquilaron una casa en José Ignacio donde disfrutan junto a sus perros Bob y Ziggy, las debilidades del Peque.

Lejos del tenis, y mientras evalúa emprender alguna actividad a futuro, Diego Peque Schwartzman hoy se enfoca en su vida marital junto a Eugenia De Martino.

El 2 de enero Eugenia De Martino también celebró su cumple en suelo esteño.

A la pareja se la vio también llegando al restó La Huella, un clásico de José Ignacio, donde se sintieron a gusto con la buena onda y el cariño de la gente, y hasta alguna admiradora del ‘Peque’ le pidió fotografiarse con él.

Instalado en José Ignacio, Peque Schwartzman llevó a sus mascotas Bob y Ziggy a la playa.

Cómo fueron los días en suelo esteño de la pareja

A los festejos por el Año Nuevo le continuó, el viernes 2, la celebración de un nuevo cumpleaños de Eugenia, fecha que para su marido no pasó inadvertida.

“Feliz cumple foquitaaaa”, felicitó Peque Schwartman a Eugenia de Martino junto a una foto en la que ambos se besan con ternura.

La modelo y el extenista se casaron en octubre de 2025.

Una de las pocas cosas que los dos se lamentaron fue la ausencia de su amigo y celestino de la pareja, Ricky Sarkany, quien finalmente se terminó quedando con su familia en Buenos Aires.

Fotos: RS Fotos