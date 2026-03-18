Diego Torres y su romántica escapada con Martina Díaz en José Ignacio: las fotos que confirman el gran momento de la pareja

Diego Torres vive una etapa de solidez en su noviazgo con Martina Díaz Radonic. Luego de que el cantante confirmara su separación de la modelo y conductora Débora Bello, tras 17 años juntos y una hija en común (Nina, que vive en Miami con su mamá), el intérprete de “Mejor que ayer” volvió a apostar al amor.

La escapada de Diego Torres y su novia

Torres y Martina se conocieron por una gestión inmobiliaria y se reencontraron en 2022.

Fue una historia casi de película la que unió a Torres y Martina luego de un encuentro inesperado a través de una gestión inmobiliaria. El músico buscaba departamento en Buenos Aires y ella, que trabajaba como bróker, terminó siendo la encargada de mostrarle la propiedad. Sin embargo, se habían cruzado por primera vez en 2015 durante el rodaje de la película “Papeles en el viento”, donde ella acompañaba a una amiga. Años más tarde del encuentro inmobiliario, a mediados de 2022, la invitación de Diego Torres a uno de sus shows fue sólo la semilla que cosechó un gran amor.

Playa, cenas y paseos en yate al sol fueron algunas de las postales que la pareja protagonizó en Uruguay.

Crisis superada para Diego Torres y Martina

En mayo del 2025, los rumores sobre un supuesto conflicto y crisis entre Diego Torres y Martina Díaz no tardaron en aparecer. Se trató, según se dijo en ese momento, de una fuerte discusión en un aeropuerto que, si bien nunca fue confirmada, ni mucho menos, quedó en el imaginario colectivo como una muestra del mal presente que pasaban. Hoy, por fortuna, esa historia parece haber quedado atrás.

Martina acompaña a Torres en sus shows y hasta algunas giras internacionales.

La escapada de Diego Torres y Martina Díaz a José Ignacio deja en claro que la pareja pasa por un muy buen 2026. El cantante y su pareja avanzan en su relación, quizás un poco alejados del foco mediático, pero con pasos firmes y una idea clara en su horizonte.