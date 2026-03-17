Maxi López reveló cómo cree que lo ven sus hijos con un particular video

Tras regresar de Suiza, Maxi López compartió un particular posteo donde revela de manera desopilante cómo lo ven sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, que tuvo con su expareja Wanda Nara. El video no pasó desapercibido y generó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores.

La llamativa revelación de Maxi López sobre su rol de padre

Maxi López volvió a mostrarse activo en redes sociales y esta vez lo hizo con un video tan divertido como identificable para cualquier padre. A través de su cuenta de TikTok, el exjugador compartió un particular clip en el que reflejó cómo lo ven sus hijos mayores Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Wanda Nara.

En las imágenes, se lo puede ver junto a su primogénito mientras aparece en pantalla la frase: “Cómo me ven mis hijos”. A partir de ahí, el video avanza mostrando distintas “versiones” de Maxi López según las necesidades de los chicos. Primero aparece caracterizado como un jeque árabe, acompañado por el mensaje: “¿Pa me comprás esto?”. Esto hace alusión a cómo los jóvenes ven su situación económica cada vez que quieren o le piden algo.

Maxi López

Luego, Maxi López se transforma en plomero con el clásico reclamo: “Pa, esto no anda”. Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, el participante de Masterchef Celebrity (Telefe) pudo caracterizarse de distintas formas y profesiones. La secuencia continúa con él en rol de médico junto al mensaje: "Pa, me duele la cabeza”. Más adelante, se convierte en psicólogo ante la frase: “Pa, te tengo que contar algo”.

También hay lugar para el lado más cotidiano, donde se lo ve como chef ante el pedido de "tengo hambre”, y finalmente como payaso cuando sus hijos se encuentran aburridos. Así, con humor y complicidad, Maxi López dejó en claro la multiplicidad de roles que asume en la vida de sus hijos, mostrando el costado más cercano y familiar de su día a día.

El video de Maxi López que provocó críticas y recordó a Mauro Icardi

Para cerrar, Maxi López les preguntó a sus seguidores si también les pasa lo mismo con sus hijos, generando una ola de comentarios de padres que se sintieron totalmente identificados. Su publicación, sin dudas, conectó con ellos y a las pocas horas recibió una ola de comentarios. Además, muchos usuarios halagaron lo genuino que se muestra en cada aparición: "Todos amamos a Maxi", "Sos tan real", "Un genio", "Cada vez me caes mejor Maxi".

Sin embargo, su video de Tik Tok también generó una catarata de críticas y referencias a Mauro Icardi. "Después de tanto tiempo te toca hacerte responsable", "Por suerte siempre tuvieron a Mauro para todo eso y mucho más", "así veían a Mauro durante más de 10 años cuando no les dabas ni unas galletas de agua", "Ya no está Mauro, toca cumplir", fueron algunos de los tantos mensajes.

Por otro lado, hubo quienes salieron a bancarlo. "La gente que habla de maxi diciéndole mal padre no sabe nada de él", "Todos cometemos errores", "Tus hijos saben que siempre estuviste ahí". De esta manera, Maxi López reveló cómo cree que lo ven sus hijos con un particular video y causó todo tipo de reacciones.