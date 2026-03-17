Así es la casa de Guillermo Francella: cocina de lujo, espacios abiertos y fusión de estilos

Invitado a Antes que Nadie de Luzu TV, Guillermo Francella mostró un video grabado en su casa para presentar a Mono, el perro de su hija Yoyi, con quien, según contó con humor, comparte una especie de “tenencia compartida”. Pero lo que parecía una anécdota más terminó despertando otra curiosidad. De fondo, casi sin intención, empezaron a verse distintos ambientes de su departamento y así, casi sin buscarlo, dejó al descubierto cómo es el lugar donde vive en su día a día.

Así es el interior del hogar de Guillermo Francella

Las imágenes dejan ver un estilo muy claro: espacios amplios, mucha luz y una estética que apuesta por lo simple pero bien resuelto. El living y el comedor funcionan como un gran ambiente integrado, con pisos de madera lustrada que reflejan la luz y le dan una calidez inmediata. La disposición de los muebles es abierta, con piezas bien elegidas y sin saturar el espacio, donde conviven sillas de comedor blancas de líneas modernas con un asiento que funciona más como un diván alto o una butaca tipo bergère, esa combinación aporta un aire levemente ecléctico, pero equilibrado.

Living y cocina integrados, con salida al balcón y vista abierta al verde.Fotos: captura Luzu TV

Uno de los puntos más fuertes es la conexión con el exterior, los ventanales corredizos abren directamente hacia un balcón amplio, que no está pensado solo para mirar. Desde allí se aprecia un parque, con las copas verdes de los árboles como telón de fondo. Hay muebles de metálicos de jardín, hay lugar para sentarse y una lógica de uso real que se percibe en las imágenes, esa continuidad permite que el interior se extienda de manera natural hacia afuera. Al mismo tiempo, la decoración acompaña esa lógica sin exagerar: predominan los tonos neutros, las cortinas largas y algunos objetos puntuales que le dan identidad al espacio.

Francella en su balcón, con vista abierta al parque. Foto: captura Luzu TV

La cocina sigue esa misma línea general, es amplia, luminosa y funcional, con muebles blancos y superficies limpias que ordenan visualmente el ambiente. Se organiza con una disposición cómoda de trabajo, donde se integran electrodomésticos en acero y una barra que suma espacio de apoyo y uso diario. En ese sector aparecen sillas de líneas modernas, con estructura liviana y asiento blanco, inspiradas en el diseño escandinavo tipo Series 7, que refuerzan el carácter contemporáneo del espacio. Sobre el acceso, un reloj de pared marca el eje visual y ordena la transición hacia el área social.

Cómo es el edificio donde vive Guillermo Francella y qué tienen sus departamentos

Más allá de lo que se vio en su casa, hay un dato que suma contexto. En el mismo edificio donde vive Guillermo Francella hay un departamento en venta que permite entender mejor el conjunto. A partir de esa unidad, se pueden reconocer características comunes entre las propiedades. Los departamentos se destacan por sus grandes dimensiones y sus distribuciones abiertas.

Living amplio y dormitorio con una estética cálida, donde predominan la madera y los tonos neutros. // Urbanianegociosinmobiliarios

Las cocinas están completamente equipadas y pensadas para el uso cotidiano. Los livings priorizan la integración y la circulación fluida entre sectores. Ese mismo criterio es el que se percibe en el departamento del actor, la calidad constructiva y los materiales refuerzan una idea de confort sostenido.

Cocina funcional y comedor diario con grandes ventanales y vista abierta al verde.// Urbanianegociosinmobiliarios

El edificio, además, ofrece una serie de amenities de alto nivel. Cuenta con piscina semi olímpica cubierta y climatizada, solárium con duchas y un spa con saunas húmedo y seco. También incluye canchas de tenis y paddle, gimnasio y espacios pensados para chicos. A eso se suman un SUM y un salón de eventos con entrada independiente.

Baño luminoso y comedor principal con diseño moderno.// Urbanianegociosinmobiliarios

En conjunto, se trata de un entorno que eleva la experiencia cotidiana. En ese contexto, la casa de Guillermo Francella no se explica solo por su interior. También se entiende a partir del entorno en el que está inserta: el edificio combina privacidad, servicios y espacios de uso común bien resueltos. Esa combinación termina de construir una idea de calidad de vida.