Diego Torres reveló el rol que tuvo Ángela Torres en su separación de Débora Bello

CARASTV

Aunque siempre se caracterizó por su perfil bajo, Diego Torres decidió abrir una ventana íntima a uno de los capítulos más difíciles que atravesó: su separación de Débora Bello. Con la calma que lo caracteriza y lejos del tono confesional que a veces domina la escena mediática, el cantante contó en una entrevista para Clarín cómo vivió ese proceso y quién fue una figura clave para sostenerlo en medio del dolor. Su relato no solo revela la vulnerabilidad de un artista que siempre se mostró entero, sino también la fuerza de los lazos familiares cuando aparece la tormenta.

Según explicó, la ruptura lo “partió al medio”. No se trató únicamente de un distanciamiento afectivo, sino de la sensación profunda de pérdida que suele acompañar a quienes atraviesan la disolución de un vínculo largo, estable y lleno de historia. Diego definió aquella etapa como un tiempo complejo, donde convivían la necesidad de recomponerse, la angustia y la búsqueda de un nuevo equilibrio emocional.

Diego Torres

Diego Torres y el sostén emocional que encontró en Ángela Torres

En medio de ese proceso, Ángela Torres, su sobrina, artista, compañera de escenarios y de vida, jugó un rol fundamental. Diego relató que ella estuvo a su lado en los momentos en que más lo necesitó, acompañándolo con una presencia discreta, constante y profundamente amorosa. Ese sostén no tuvo que ver con grandes gestos ni intervenciones llamativas, sino con la simpleza de estar, escuchar y ofrecer un espacio seguro cuando las emociones se desbordaban. "Recién me había separado, me había alquilado un departamentito, estaba con la cola entre las patas, el corazón partido... Y fue hermoso ese reencuentro", reveló el cantante.

El cantante remarcó que Ángela fue una figura clave para atravesar la separación. Su cercanía, su sensibilidad y su capacidad para comprender desde un lugar íntimo , y no mediático, lo ayudaron a encontrar alivio en medio de la inestabilidad. Para Diego, ese acompañamiento fue esencial no solo para procesar la ruptura, sino también para reconstruirse desde un lugar más calmo y consciente. La relación entre ambos siempre estuvo marcada por el afecto, la complicidad musical y una unión familiar que se fortaleció con los años.

Diego y Ángela Torres arriba del escenario

Aquel episodio confirmó, según él, que los vínculos que verdaderamente importan son aquellos que no necesitan exposición ni estridencias para sostener. "Una de las cosas más lindas de mi vida son mis sobrinos. Porque ahora están grandes y tenemos una amistad y unos diálogos tremendos. Aprendo mucho con ellos. Me rejuvenece el espíritu. Y me pone muy feliz todo lo que le está pasando a Ángela y disfruto con ella porque sé lo que hay detrás de ella, el esfuerzo, la convicción... Y tenemos unas charlas que a veces nos ponen de acuerdo y a veces no", señaló.

Diego Torres y una reflexión sobre la familia en tiempos difíciles

El artista, que suele mostrarse reservado y cuidadoso con su intimidad, reflexionó sobre cómo los momentos de crisis revelan la verdadera dimensión de los afectos. En su caso, la presencia de Ángela se convirtió en una pieza central de ese proceso emocional. Ese acompañamiento, silencioso y firme, lo ayudó a transitar la separación con mayor claridad y menos soledad. Hoy, ya más sereno y enfocado en nuevos proyectos, Diego puede mirar hacia atrás y reconocer que no atravesó su dolor en soledad: lo hizo sostenido por el amor familiar, por la música que lo acompaña desde siempre y, especialmente, por el abrazo de su sobrina, que estuvo cerca cuando el mundo parecía desbordarse. Su testimonio deja una certeza: incluso en la vida de los artistas más luminosos, la red afectiva es la que permite volver a ponerse de pie.