La desgarradora historia detrás de una de las canciones más conocidas y queridas de Diego Torres: “Fue horrible”

Diego Torres vivió uno de los momentos más conmovedores de su carrera durante su paso por Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV. En un clima distendido y familiar, el músico se reencontró con su sobrina, la actriz y cantante Ángela Torres, y juntos regalaron al público una charla cargada de anécdotas, risas y emociones.

Ángela Torres y Diego Torres

Lo que comenzó como una conversación espontánea terminó revelando un costado desconocido del artista. En plena entrevista, y ante la sorpresa de todos, Diego Torres contó el verdadero origen de “Guapa”, una de sus canciones más queridas, escrita a partir de una experiencia profundamente dolorosa que vivió junto a su familia.

La historia detrás de “Guapa”

Todo comenzó cuando Ángela, lanzó una frase que desató la curiosidad del público: “Hay una canción del tío que es un hit, que es para su perro. ¿O no?”. La cámara se posó sobre Diego Torres, que sonrió antes de confirmar: “Claro, Guapa”. A partir de ese momento, el estudio se llenó de silencio y ternura.

Ángela Torres y Diego Torres

Diego Torres decidió abrir su corazón y contar lo que hasta entonces había permanecido en la intimidad familiar. “Fue una perrita que murió de muerte súbita en un asado familiar. Sí, fue un momento horrible. Estábamos ahí en el asado, en la casa de un amigo, con toda la familia y en un momento: ‘¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro, no la encuentro’. Y la encuentro ahí abajo de un auto. Se llamaba Guapa, por eso la canción se llama Guapa”.

Un momento que conmovió a todos

La revelación dejó sin palabras a quienes estaban en el estudio. Martín Garabal, uno de los integrantes del ciclo, propuso que tío y sobrina cantaran juntos la canción. Entonces sucedió: las voces de Ángela y Diego Torres se unieron en una interpretación improvisada de Guapa, que estremeció al público.

Diego Torres

En redes sociales, los mensajes se multiplicaron. “Escuchando la letra ahora entiendo todo, lloré por décima vez en el día en mi cumpleaños, sí”, escribió una seguidora. Otra agregó: “Escucho a Diego Torres cantando Guapa y diciendo que se la dedicó a su perrita que falleció de muerte súbita. Imposible no pensar en mi amada Chuni. Estoy llorando a moco tendido”. A través de una simple canción, Diego Torres logró transformar el dolor en arte y compartirlo con millones de personas que alguna vez amaron y perdieron a su mejor amigo.