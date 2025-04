El escándalo de Lizy Tagliani y Viviana Canosa dio un paso hacia Comodoro Py, luego de que la periodista se acercara el pasado martes a denunciar a la humorista. Durante varios días, se escuchó decir que las acusaciones iban por abuso de menores, red de trata y robos. Sin embargo, en las últimas horas, Canosa aseguró que ella nunca había acusado a Lizy de los dos primeros delitos, y, además, se dio a conocer un video donde se contradice la denuncia del supuesto hurto que vivió.

El video retro de Lizy Tagliani y Viviana Canosa sobre los robos: “Yo sabía quién era”

Una de las acusaciones que había lanzado Viviana Canosa contra Lizy Tagliani fue que la humorista le había estado robando plata de la cartera, cuando aún mantenían una amistad. Según ella, y varios testigos a su favor, le faltaba dinero de vez en cuando, y una vez vio a Tagliani tomar unos dólares que no le pertenecían. Sin embargo, en las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video retro donde ya habían discutido sobre esta problemática, y puso a los usuarios a debatir si lo que denunciaba la conductora era real.

El mismo fue en un vivo en el 2015, donde la humorista se enfrentaba por llamada con la periodista, e intentaba hacerle entender que ella nunca la lastimaría ni le haría eso a una amiga. En la conversación, Canosa se detuvo en un momento y dejó en claro que no se trataba de Lizy. "Yo sabía quién era la persona que me robaba, casi me muero. Estaba embarazada y la vi con mis ojos. Sabés que es una a la que le abrí las puertas de mi casa, pero jamás te hubiera acusado ni a vos ni a Claudia (su maquilladora) por haberme robado. Jamás lo hubiera hecho porque te quiero", expresó.

Viviana Canosa negó haber acusado a Lizy Tagliani de abuso de menores

Sin embargo, el robo no fue la única de las acusaciones que generó contradicción en su discurso actual. Durante el martes, y tras su denuncia en Comodoro Py, Canosa se presentó en varias entrevistas donde aclaró que no había acusado a Tagliani de abuso de menores. "Son como varias cosas que se fueron mezclando. Hay un tema que es que ayer yo llegué al caso Loan, pero no tiene nada que ver con Lizy ni con lo de Comodoro Py", explicó en TN. De la misma forma, su abogado sostuvo: "Lizy dice que la acusamos de abuso sexual de menores, pero Viviana nunca dijo mediática ese terminó ni le endilgó semejante delito".

Esto abre un nuevo capítulo al escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, donde las acusaciones y los dichos se entremezclan y confunden a los usuarios. A pesar de esto, el debate mediático sigue creciendo, y muchos se dividen entre ambos bandos. Por su parte, las protagonistas continúan con su lucha en la Justicia, y aseguran que llegaran hasta el fondo de la cuestión para revelar la verdad de lo ocurrido.

