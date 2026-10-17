La divertida sesión de fotos de Milenka, la hija de Marley, a pura sonrisa

Milenka, la hija de Marley, protagonizó una divertida sesión de fotos en la que sus sonrisas fueron el centro de atención. La pequeña apareció entre carcajadas y gestos frente a cámara, en una secuencia que reunió diferentes momentos con un mismo conjunto rosa y blanco.

La pequeña tiene un año y cumplirá dos el próximo 28 de diciembre. Desde su nacimiento, el conductor ha compartido distintos momentos de su crecimiento, entre ellos el primer encuentro con su hermano mayor. En esta secuencia, la niña dio a conocer una tierna postal disfrutando de su tarde.

Las sonrisas de Milenka y el detalle argentino de su sesión de fotos

Milenka llevó un chaleco rosa con cierre sobre una remera blanca de manga larga y un pantalón claro. El cabello parcialmente recogido en una cola alta completó el conjunto. En las fotografías de cuerpo entero aparece descalza, con una sonrisa amplia y la galletita en una mano.

Milenka con su conjunto rosa y blanco.

Una de las postales la muestra de pie, con los brazos separados del cuerpo, mientras otra la encuentra sentada e inclinada hacia adelante. El almohadón gris forma parte de varias escenas, tomadas en un ambiente luminoso, junto a grandes ventanales que dejan ver el jardín.

El guiño futbolero aparece junto a la mesa. Allí sostiene una taza blanca decorada con pelotas, camisetas y trofeos. El escudo de AFA se distingue entre los dibujos, un detalle que suma una referencia a la Selección argentina dentro de la secuencia.

En esas dos tomas conserva el recipiente entre las manos y dirige la mirada hacia un costado. En una sonríe y en la otra abre la boca, como sucede también en algunos de los primeros planos. Las carcajadas conviven con otras expresiones, que quedaron registradas durante el mismo instante.

La pequeña sostiene una taza con motivos de la selección argentina.

El nacimiento de Milenka y su llegada a la familia de Marley

Milenka nació el 28 de diciembre de 2024 en Tulsa, Oklahoma, y convirtió a Marley en padre por segunda vez. El nacimiento se adelantó a la fecha prevista, que era para los primeros días de enero. El conductor había viajado a Estados Unidos y pudo acompañar su llegada. El anuncio estuvo acompañado por una fotografía de la mano de la recién nacida sosteniendo uno de sus dedos. “Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura”, escribió entonces. La primera postal presentó a la nueva integrante de la familia, antes de que difundiera otros detalles de aquellas horas.

En los días posteriores contó que el parto había ocurrido antes de lo esperado y agradeció a Kasandra, la mujer que llevó adelante la gestación. Los primeros instantes transcurrieron en Estados Unidos, donde permaneció con la bebé mientras organizaba el regreso y completaba los trámites necesarios para viajar a la Argentina.

Milenka de pie y sentada sobre un almohadón gris.

La vuelta a Buenos Aires se concretó el 31 de enero de 2025, poco más de un mes después de la llegada al mundo de la niña. Ese regreso permitió el encuentro entre los hermanos, que el presentador compartió públicamente. La llegada de la bebé sumó una nueva dinámica familiar, con un hermano mayor que comenzaba a conocerla.

Para su primer cumpleaños, el conductor reunió imágenes de distintas etapas en un video y le dedicó un mensaje: “Mi agradecimiento infinito por haberme elegido como tu papá”. El festejo recuperó recuerdos desde el nacimiento, además de momentos compartidos durante su primer año de vida.

Otro de los gestos de Milenka frente a cámara.

Actualmente, Milenka tiene un año y nueve meses y cumplirá dos el próximo 28 de diciembre. Estas fotografías muestran una etapa distinta de su crecimiento, de pie, sentada y sosteniendo sus objetos. Marley ya había compartido otros registros familiares; esta vez, las sonrisas de su hija acompañaron las tiernas postales.