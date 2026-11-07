Dolli Irigoyen enseñó su receta para hacer tallarines con 40 yemas de huevos y dos ingredientes

Dolli Irigoyen cuenta con más de 50 años de trayectoria en el mundo de la gastronomía, donde construyó una carrera marcada por su conocimiento, experiencia y pasión por la cocina. Su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) permitió que nuevas generaciones se acercaran a su recorrido profesional y la reconocieran como una de las grandes referentes de la cocina gourmet del país. En esta oportunidad, la cocinera utilizó sus redes sociales para compartir una receta sencilla, con ingredientes clásicos y una preparación que forma parte de las costumbres culinarias de las familias argentinas: los tallarines con salsa bolognesa.

Receta de tallarines caseros de Dolli Irigoyen | Instagram

La increible receta de tallarines de Dolli Irigoyen

Los tallarines caseros son un clásico de la cocina argentina y una de esas preparaciones que se transmiten de generación en generación. Con pocos ingredientes y un procedimiento que requiere paciencia, es posible lograr una pasta fresca, sabrosa y con una textura especial. Mediante su cuenta de Instagram, Dolli Irigoyen compartió su receta, que se destaca por utilizar 40 yemas de huevo y harina para conseguir una masa de gran calidad.

Ingredientes:

Harina 000 800 gramos.

Yemas 40 unidades.

Sal 2 cucharadas

Preparación de la masa | Instagram

Preparación:

Para comenzar con la preparación de los tallarines caseros de Dolli Irigoyen, colocar la harina en el recipiente de una procesadora e incorporar las 40 yemas de huevo junto con la sal. Luego, procesar los ingredientes a velocidad baja, de manera gradual, hasta que comiencen a integrarse y se forme un bollo. Una vez que la preparación tome consistencia, retirala del recipiente y trabajala con las manos sobre la mesada. Amasar hasta conseguir una masa uniforme, firme y sin grumos, procurando que todos los ingredientes queden bien incorporados.

Elaboración de los tallarines | Instagram

Cuando esté lista, envolver la masa en papel film y dejarla reposar durante aproximadamente 30 minutos para que tome elasticidad y resulte más fácil trabajarla. Transcurrido ese tiempo, dividirla en cuatro porciones y pasarlas por la máquina de pastas, comenzando por el espesor más grueso y reduciéndolo progresivamente hasta obtener el grosor deseado. Por último, utilizar el accesorio de corte para formar los tallarines y separarlos cuidadosamente para evitar que se peguen entre sí antes de cocinarlos.

Los tallarines de Dolli Irigoyen | Instagram

Una vez cortados, los tallarines están listos para cocinarse en abundante agua hirviendo con sal a gusto hasta alcanzar el punto deseado. Se pueden acompañar con una salsa casera, manteca o aceite de oliva, según el gusto de cada familia. Con esta receta, Dolli Irigoyen demuestra que los clásicos de la cocina siempre tienen un lugar en la mesa y que preparar pasta fresca en casa puede ser una experiencia sencilla y, a la vez, deliciosa.