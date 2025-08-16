El dolor de Carmen Barbieri tras la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

Carmen Barbieri atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Alberto Martín, en las últimas horas, con quien compartió una extensa trayectoria artística y una amistad que trascendió lo profesional. La noticia generó una reacción íntima que refleja el impacto emocional de perder a alguien tan cercano.

Carmen Barbieri no pudo contener su dolor ante el fallecimiento de Alberto Martín

Carmen Barbieri no pudo contener su dolor por la muerte de Alberto Martín, en las últimas horas, actor con quien construyó una relación de confianza a lo largo de los años. La conexión entre ambos, forjada en escenarios y programas de televisión, dejó una huella que se hace visible en el modo en que ella lo despide.

Carmen Barbieri

La noticia del fallecimiento del reconocido actor, a los 81 años, generó una profunda tristeza en el mundo del espectáculo. La capocómica se enteró mientras estaba de gira en Corrientes, y expresó su dolor en un audio que iba dirigido a Guillermo Barrios y que rápidamente se viralizó: “Terrible, un dolor, pero también una paz porque estaba sufriendo tanto. Tengo el corazón roto. Guille, un beso”.

El vínculo entre Carmen Barbieri y Alberto Martín trascendía lo profesional, ya que mantenían una amistad sólida. Compartieron escenario en el teatro de revista durante los años ’80 y ’90, donde formaban una dupla habitual en la calle Corrientes. Él, como galán cómico; ella, como figura central del espectáculo. Con el tiempo, esa química escénica se transformó en una amistad sólida, que se mantuvo fuera del escenario.

“Mi hija María Marta le dice ‘mamá’ a Carmen. Y mis hermanas le piden que les haga el flan de queso, su especialidad”, contó él en una entrevista donde le confesó su amor a la exvedette. Fue un gesto que sorprendió al público, pero que reflejaba la cercanía entre ambos. “Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, le dijo entre risas.

Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, el afecto entre ellos era evidente. En distintas apariciones, Alberto Martín había compartido detalles íntimos de su vínculo con Carmen Barbieri. “Somos un poco más que amigos. Yo la protejo y me siento protegido por ella”, expresó.

Carmen Barbieri y Alberto Martín

En la misma línea, el actor se había sumado al programa Mañanísima (América), conducido por la presentadora, donde mostraba su faceta como cocinero y compañero de equipo. Su presencia en el ciclo fue celebrada por el público, que valoraba su humor, su calidez y la historia con su querida amiga.

La enfermedad que lo afectaba desde hacía tiempo lo obligó a alejarse de los medios, a pesar de que mantenía contacto con sus seguidores por sus redes sociales. En 2021, había revelado que le habían detectado un tumor en el ojo derecho. “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito; había que quitarlo o quitarlo”, expresó.

Carmen Barbieri y Alberto Martín

Carmen Barbieri despidió a Alberto Martín con una expresión de profundo dolor tras su muerte, reflejando el impacto emocional de una pérdida que trasciende lo artístico. La relación que construyeron a lo largo de los años, marcada por el respeto, la cercanía y el trabajo compartido, deja una huella imborrable en la memoria del espectáculo.

VDV