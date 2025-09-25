El dolor de Daniela Celis por el presente de Thiago Medina y sus hijas: "Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"

La vida de Daniela Celis, Thiago Medina y sus dos hijas, Laia y Aimé, cambió por completo desde el 12 de septiembre, cuando el joven de 21 años sufrió un accidente cuando se trasladaba en su moto. Desde entonces, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno con un cuadro crítico.

En este contexto, Daniela Celis se muestra cerca de su expareja y padre de sus hijas, como así también del círculo íntimo de él. La joven es parte del grupo de seres queridos que recibe cada día el parte médico y espera la evolución del cuadro. Mediante las redes sociales, mantiene informado a sus seguidores y, en ocasiones, se abre y expresa en palabras cómo se siente. En este caso, lo hizo luego de no estar presente en una de sus noches más esperadas, a nivel laboral.

El mensaje de Daniela Celis al no asistir a su show en el Gran Rex

El miércoles por la noche, Patria y Familia, ciclo de Luzu, realizó su primera presentación en el Gran Rex. Los integrantes del ciclo realizaron diversas presentaciones ante sus fanáticos, que incluyó cuadros de baile y canto. Daniela Celis, como parte del programa, estaba incluida en este importante show pero su ausencia estuvo marcada por la tragedia familiar que atraviesa.

Ante esta ausencia, sus compañeros tuvieron un mensaje para ella. : “Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela”, leyó Fefe Bongiorno, productor del programa. Por este gesto por parte de sus compañeros, la joven hizo un importante descargo en Instagram al hablar de la renuncia de un sueño.

"Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los por qué", introdujo. Y agregó: "Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar. Ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también".

Además, señaló que decidió hacer un freno en su vida por sus hijas y Thiago. "Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá", sentenció. Y no dudó en agradecer el gran cariño de sus seguidores para con su familia.

En cuanto a la salud de Thiago Medina, la última información brindada es que “ sufrió un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje”. pero se recuperó bien. La preocupación estaría enfocada en el funcionamiento de sus pulmones y la detección de una bacteria. Por su parte, su familia indicó que esperan un "milagro" para su recuperación.