La dura historia de vida de Thiago Medina: la muerte que cambió su vida y cómo transformó su camino

Thiago Medina se encuentra, desde hace 13 días, peleando entre la vida y la muerte luego de un tremendo accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 12 de septiembre. La popularidad del exparticipante de Gran Hermano es tal que su caso escaló no solo a los medios de comunicación, sino también a las secciones de policiales de los magazines de actualidad y los noticieros.

Asimismo, el influencer logró ganarse el cariño de sus seguidores y fanáticos luego de su paso por la casa más famosa del mundo, donde contó su dura historia de vida: la muerte que le cambió radicalmente su presente cuando era tan solo un niño y que forzó su futuro.

Thiago Medina | Instagram

Así contó Thiago Medina su historia de superación

Thiago Medina se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras el trágico accidente que padeció con su moto la tarde-noche del pasado viernes 12 de septiembre cuando circulaba con su moto sobre la Ruta 7 -en la intersección de la Avenida San Martín y la Providencia, en el partido de Morón. Ante estos, sus familiares comenzaron a hacer un pedido que no solo involucró una cadena de oración, sino también, fue su propia hermana Camila Deniz -conocida popularmente como Camilota- quien pidió colaboración económica para ayudar a su familia con los gastos médicos y de traslados.

“Hola gente hermosa. Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por una cuestión de dinero ya que el ir y venir del hospital requiere de esto. Aquellos que quieran accionar comuníquese conmigo para pedir tarifas de publicidad y les voy a estar contestando en breve”, escribió hace unos días la creadora de contenidos en su cuenta personal de Instagram, para poder obtener recursos en medio de esta difícil situación.

Por su parte, el influencer de 22 años, manifestó en reiteradas oportunidades que él provenía de una familia “humilde” de bajos recursos, motivo que lo impulsó a presentarse en el casting de Gran Hermano 2022. Durante su presentación, el joven contó que trabajaba en el Mercado Central y que realizaba cualquier tipo de labores para ganar dinero: “Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer”. En este marco, también contó que juntaba cartón para llevar un plato de comida a su casa.

Su espíritu de luchador y sostén de familia fue un homenaje que le hizo a su madre, quien falleció cuando él era un niño: “A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Mi mamá me dijo antes de morir: ‘vergüenza tenés que tener si salís a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, relató para el reality de Telefe. Fue allí que puso en manifiesto su mayor sueño: “Si gano el premio, lo primero que haría es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una mayor comodidad”.

Thiago Medina | Instagram

Pese a que no logró consagrarse campeón de la edición 2022, Thiago Medina conoció a la madre de sus hijas Laia y Aimé y logró ganarse el cariño del público por su sencillez, templanza e historia de vida de la cual muchos se sintieron identificados a tal punto de prestar su colaboración para que su familia -sobre todo Camilota- pueda estar cerca de él en este momento crítico.

NB