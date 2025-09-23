Gran preocupación por Thiago Medina: qué se le detectó y por qué evalúan realizarle una traqueotomía

El viernes 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un accidente al momento que se trasladaba en su moto por la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, y fue impactado por un automóvil. Desde entonces, atraviesa un cuadro crítico internado en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno al tener lesiones en las costillas, pulmones e hígado.

Hasta el momento, el joven de 22 años fue intervenido quirúrgicamente dos veces; la primera al realizarle la extirpación del bazo y la segunda para realizar una reparación de la parrilla costal. En las últimas horas, el ex Gran Hermano presentó ciertas complicaciones en el funcionamiento de sus pulmones, por lo que su familia enfatizó en realizar cadena de oración por su salud. Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe) reveló detalles del cuadro.

Cuál es el cuadro de salud de Thiago Medina

"Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras", fue la información que dio Daniela Celis el lunes por la noche sobre la salud de su expareja y padre de sus hijas.

De esta forma, la también ex Gran Hermano dejó en claro que se atraviesa un complicado panorama respecto a la salud del joven. En este sentido, aún no hay un parte médico oficial debido a que las autoridades en conjunto con la familia del paciente acordaron en que los comunicados públicos se realizaran cuando lo crean necesario. Sin embargo, Pía Shaw en contacto directo con el entorno reveló detalles del diagnóstico que recibió Thiago Medina.

"Las novedades son sobre los pulmones (...) Tiene los dos muy delicados. No respira sin el tubo, tiene que estar ayudado para poder trabajar mejor. Es importante que empiece a responder así lo pueden despertar", informó la periodista en A la Barbarossa. Además, señaló que si esto último no sucede, se evalúa la posibilidad de realizarle una traqueotomía, que es procedimiento quirúrgico con el que se tiene una vía aérea alternativa.

Por otra parte, la periodista indicó que Thiago presentó fiebre en las últimas horas y es de gran importancia el hallazgo de los médicos sobre la causa. "En el día de ayer se dio un cultivo que dio positivo para un principio de neumonía, así que pueden empezar a trabajar con los antibióticos", señaló la Pía.

De esta forma, se informó el nuevo cuadro que enfrenta Thiago Medina en medio de su internación. La familia del joven continúa con el pedido de oraciones para enviar buenas energías. Por el momento, no se indicó cuándo se lanzará un nuevo parte médico.