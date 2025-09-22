Nueva y preocupante información sobre la salud de Thiago Medina: volvió la fiebre

El estado de salud de Thiago Medina se roba la atención de todos los usuarios de las redes sociales y sus seguidores desde Gran Hermano. El exparticipante sufrió un duro accidente la noche del 12 de septiembre, y tuvo que ser intervenido dos veces en lo que va de las semanas. La familia y sus seres queridos comparten cómo se encuentra el joven, tras la intervención. En las últimas horas, volvió a generar preocupación debido a que volvió la fiebre.

Thiago Medina

Nueva y preocupante información de Thiago Medina

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente, en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, el viernes 19 de septiembre. El mismo se dio debido a que presentaba fuertes lesiones en sus costillas, tras el accidente en moto que sufrió en la noche del 12 de septiembre. Según dieron a conocer en el parte médico, la operación duró cuatro horas y media, y se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Este primer fin de semana era de absoluta prioridad, ya que el joven debía mostrar signos de estabilidad.

Thiago Medina y sus hijas

Durante el sábado y el domingo, Daniela Celis y la familia Medina revelaron que él se encontraba bien, y seguía intubado tras la operación. Sin embargo, en la noche del domingo se detectaron signos de fiebre que preocupó a su contexto. En las últimas horas, en A la Barbarossa (Telefe), Pia Shaw dio algunos de los detalles de cómo amaneció este lunes, y volvió a preocupar a los seguidores, tras alertar que volvió la fiebre.

"Lamentablemente, tengo que decir que volvió la fiebre. Están buscando nuevos antibióticos", explicó la panelista durante la mañana del 22 de septiembre. Esto generó que la familia estuviera alerta del estado de salud, ya que aún se encuentra en recuperación y terapia intensiva. De esta manera, Shaw expuso: "Se entiende que los órganos más afectados y sensibles son los pulmones. Él está intubado para poder respirar. A las 13hs va a salir el parte médico".

Los usuarios de las redes sociales no dudan en dejar sus mensajes de fuerza hacia la familia y seres queridos de Thiago Medina, que están viviendo uno de los momentos más críticos de todos. Por otro lado, la fiscalía está llevando a cabo la investigación del siniestro, bajo la causa de lesiones culposas por negligencia de impericia, por una supuesta maniobra que habría hecho el conductor del auto, y se encuentra en proceso de recrear los sucesos.

A.E