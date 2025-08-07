Dolores Barreiro suele compartir con sus seguidores de Instagram su pasión por la moda y los viajes que realiza por el mundo. Fiel al estilo hippie chic, la modelo muestra sus looks favoritos e inspira a otras mujeres a vestirse cómodas y con mucha personalidad. En esta oportunidad, Dolores sorprendió con dos tendencias claves de este invierno y enseñó cómo llevarlas de manera práctica.

Dolores Barreiro a sus 50 años da lección de estilo con el sweater y el pantalón furor de la temporada

En medio del campo y con la calidez del sol invernal como escenario, Dolores Barreiro volvió a marcar estilo con una propuesta que combina comodidad, diseño y una estética bohemia muy fiel a su esencia. Esta vez, la modelo mostró mediante un carrusel de postales cómo incorporar dos prendas que marcan tendencia esta temporada.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 200 mil personas, se la puede ver posando con un look compuesto por un sweater tejido de punto grueso en tono natural, con corte relajado y textura artesanal. Un ítem abrigado e indispensable para enfrentar las bajas temperaturas, que se adapta perfectamente al día y la noche.

A este abrigo lo combinó con unos pantalones acampanados de tiro alto, que se destaca por su diseño de rombos, los cuales se transforman en un sutil degradé que va del beige a distintas tonalidades de marrón hasta llegar a un negro intenso.

Este detalle geométrico que contiene la prenda aporta originalidad y un guiño retro que eleva todo el conjunto. Además, el corte "wide leg" ganó protagonismo este 2025 en todo tipo de telas, desde denim hasta algodón frizado y géneros sastreros, debido a que refuerza la silueta y brinda comodidad.

A la hora de elegir los accesorios que completen su look, Dolores Barreiro apostó por el estilo minimalista y artesanal: collar dorado con dije circular, otro de perlas pequeñas en naranja y aros con forma de círculo en plateado.

En las fotos se la puede ver en diferentes escenarios, ya sea dentro de su hogar como en el exterior rodeada de espacios verdes, con su cabello recogido, bien al natural como acostumbra llevarlo, y un maquillaje casi imperceptible que deja ver su piel saludable. Sin dudas, se trató de un look relajado, pero pensado hasta el último detalle.

Con esta combinación, Dolores Barreiro enseña cómo vestir las tendencias del invierno de forma fácil y con identidad. La mezcla de texturas, las siluetas amplias y los tonos tierra que definen su atuendo invitan a reconectar con lo simple, sin dejar de lado las nuevas propuestas en moda que, temporada tras temporada, se consolidan como básicos infaltables del guardarropa.

De esta manera, Dolores Barreiro a sus 50 años volvió a dar lección de estilo, a través de sus redes sociales, y mostró cómo llevar el sweater y el pantalón furor de la temporada con un look bohemio y relajado.