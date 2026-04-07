El doloroso presente de Silvio Soldán por la salud de su hijo: "No se va a recuperar"

A los 90 años, Silvio Soldán sigue activo y ligado al trabajo, pero en el plano personal atraviesa desde hace tiempo una situación dolorosa vinculada a su familia. En una entrevista, el histórico conductor habló de sus hijos y, al referirse a Silvito, fue directo sobre su estado de salud: permanece internado y, según explicó, su cuadro no tiene cura.

Silvio Soldán y la frase más dura sobre la salud de su hijo

Primero habló de Christian, el hijo que tuvo con Silvia Süller, con quien mantiene un vínculo cercano. Fue durante su paso por Ángel Responde, el ciclo de streaming que Ángel de Brito conduce en Bondi Live, a fines del septiembre pasado, cuando contó: "Con Christian nos llevamos maravillosamente bien. Somos vecinos, estamos a cuatro pisos de distancia". También reveló que suelen juntarse a ver a Boca o a la Selección. Pero cuando el conductor le preguntó por su otro hijo, el tono cambió. "Bien, pero está internado", respondió en un primer momento, antes de definir la situación como "muy, muy difíci".

Silvio Soldán

Entonces llegó la frase más dura de toda la entrevista: “Hay que afrontar la vida y lo que te manda lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar, pero bueno, es lo que te da la vida”. Con esas palabras, el conductor dejó en claro la gravedad del cuadro de Silvito y el modo en que convive con esa realidad desde hace años.

De acuerdo con lo que trascendió en distintas entrevistas y coberturas, Silvito tiene 56 años, atraviesa una enfermedad mental crónica y permanece en una institución especializada, donde recibe tratamiento constante. Asimismo, el conductor ya había explicado en La Nación que la enfermedad “no tiene cura”, aunque puede haber alguna mejora, y remarcó que curarse “es imposible”. También contó que, hasta el año pasado, Silvito vivía con su madre, Marta Moreno, pero que el avance del cuadro hizo necesaria una internación para continuar con un tratamiento más exhaustivo

Silvio Soldán y el conflicto que volvió a exponer la situación de Silvito

En las últimas horas, la situación volvió a quedar expuesta a partir del conflicto con Rebeca Parra, una mujer que trabajó como cuidadora y relató episodios difíciles vinculados a la convivencia con Silvito. Fue en ese contexto que Soldán volvió a referirse públicamente al cuadro de su hijo, en diálogo con A la tarde (América TV). “Mi hijo es una persona enferma: sufre esquizofrenia”, afirmó, y agregó que “es un muchacho que hoy está en una comunidad”.

En la misma entrevista Silvio Soldán también buscó marcar distancia respecto de algunas responsabilidades que se le adjudican: “Yo me voy a hacer cargo de todo lo que me corresponda, pero no de cosas que no me correspondan”. Más allá de la polémica puntual, sus palabras volvieron a exponer una situación que atraviesa desde hace años y que, cada vez que habla de Silvito, aparece con la misma crudeza.