De rosas a tulipanes: las flores favoritas de Antonela Roccuzzo que son tendencia en 2026

Al igual que Lionel Messi, Antonela Roccuzzo se transformó en una referente fashionista y de lifestyle a lo largo y ancho del mundo. Su imagen es sumamente requerida por las principales marcas debido a su gran comunidad en redes sociales. Asimismo, la influencer se permite mostrar su lado más humano y personal a través de la creación de un dump donde presumió sus flores favoritas: rosas y tulipanes a los cuales presentó en diferentes versiones.

Antonela Roccuzzo y su guiño a los arreglos florales

La influencia de Antonela Roccuzzo en el universo de la moda y la decoración continúa expandiéndose con fuerza en este 2026, consolidando un estilo propio que combina elegancia, frescura y simpleza. En este marco, la rosarina volvió a captar la atención en su cuenta personal de Instagram al compartir un “mix de últimos días”, donde dejó ver detalles de su rutina diaria, entre ellos, una marcada preferencia por los arreglos florales. Las imágenes no solo reflejan su sensibilidad estética, sino también una tendencia creciente en el mundo deco: la fusión entre flores naturales y creaciones artesanales.

Las flores de Antonela Roccuzzo | Instagram

En el dump que publicó en su feed, la esposa del capitán de la Selección Argentina mostró una de las postales más destacadas: su torta de cumpleaños, completamente intervenida con flores. El bizcochuelo, de base blanca con delicados relieves en crema, estaba rodeado por un conjunto de rosas en distintos tonos -tonos pastel, fucsias, naranjas y amarillos- acompañadas por tulipanes rosados y detalles en flores pequeñas de relleno. Cada flor aportaba textura, volumen y color.

En esta línea, estos arreglos también se integraron al interior de su casa en Miami, evidenciando una preferencia estética a la hora de imponer su impronta personal en materia de deco de interior. En su living, donde predominan los tonos blancos y líneas minimalistas, los floreros cobraron protagonismo. Sobre un mueble flotante total white esparció floreros de diferentes formas con rosas abiertas, tulipanes estilizados y hojas verdes que aportaron frescura.

La elección de rosas no es casual: históricamente asociadas al romanticismo y la elegancia, en este caso aparecen resignificadas en clave contemporánea, combinadas con tulipanes que aportan un guiño chic con este elemento de la jardinería de alta gama. Esta mezcla genera un equilibrio visual que hoy marca tendencia en interiorismo, donde lo ornamental cobra fuerza en el hogar de la creadora de contenido. En ese sentido, el estilo que propone Antonela dialoga con una estética moderna, pero profundamente emocional.

Las flores de Antonela Roccuzzo | Instagram

Antonela Roccuzzo, elige la flor más versátil y popular para destacar su hogar

Otro detalle que llamó la atención dentro del posteo de Antonela Roccuzzo fue la mesa preparada para un almuerzo especial, donde se incorporaron flores con impronta artesanal. Allí se destacaron tulipanes tejidos mediante la técnica de amigurumi, un estilo de crochet japonés que permite crear figuras tridimensionales con hilo. Estas piezas estuvieron integradas en ramos de telas de distintas texturas fusionaron lo decorativo con lo hecho a mano.

A un costado de la mesa, pequeñas macetas con tierra sumaban un touch naturalista, acompañadas por cartelitos con inscripciones que reforzaban el concepto personalizado del almuerzo. Esta combinación de flores naturales con piezas artificiales tejidas evidencia una tendencia en auge: la convivencia entre la naturaleza y lo artesanal.

Las flores de Antonela Roccuzzo | Instagram

De esta manera, Antonela Roccuzzo no solo reafirma su lugar como referente de estilo, sino que también impulsa nuevas formas de entender la decoración con una fuerte carga emocional. Su capacidad para transformar momentos simples en escenarios visualmente atractivos demuestra que sigue marcando el pulso de lo que depara el universo de la ambientación en las próximas temporadas.

NB