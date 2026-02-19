Playa, comida gourmet y relax: así disfrutó Ángel de Brito de sus vacaciones

Ángel de Brito es el conductor de televisión más importante de la farándula argentina. Con su programa LAM (América), lleva la información de la vida de las celebridades y los detalles de todos los escándalos. Sin embargo, durante la temporada de verano, busca alejarse de todo ello y disfrutar de la tranquilidad de la playa. Es así como eligió un destino paradisíaco, y no dudó en compartir los detalles con sus seguidores. Entre días bajo el sol, comida gourmet y relax, vivió unas vacaciones de ensueño.

Las vacaciones de Ángel de Brito: playa, gourmet y relax

Además de los escándalos, de las remodelaciones de los hogares y de su trabajo como comunicador, Ángel de Brito busca diversión y tranquilidad lejos de la gran ciudad. Es por eso que aprovecha las vacaciones de verano para tomarse unos días a puro relax. En su cuenta de Instagram, sus seguidores saben lo duro que trabaja durante todo el año, por lo que no dudaron en comentarle felices y desearle lo mejor cuando vieron que decidió ir a un paradisíaco destino.

Para disfrutar de los carnavales, no dudó en ir a Brasil. En un video, compartió su viaje organizado por una agencia, donde disfrutó de bares de lujo, comida gourmet y tragos durante sus largas jornadas bajo el sol. En playas privadas y frente al agua cristalina, descansó en una reposera, mientras se tomaba un tiempo de los escándalos de la televisión. Sin embargo, y según mostró en sus historias, también se permitió algunos paseos por la ciudad, visitando distintas partes del país vecino.

En sus historias de Instagram, apuntó contra algunos haters que hablaron sobre sus viajes, y se alejó de las polémicas y los escándalos. Así, mostró Brasil de noche, en una de sus salidas más divertidas y relacionadas a los carnavales. Entre las luces de la ciudad y la rueda de la fortuna, disfrutó del destino en una de sus épocas más esperadas del año. De esta manera, elogió sus días lejos de su trabajo, y expresó: "Puedo quedarme meses así".

Sus seguidores se emocionaron al verlo descansar, después de un largo año laboral, y le enviaron sus felicitaciones al mismo tiempo que lo envidiaron por los paisajes que pudo disfrutar. Ángel de Brito es el conductor más importante de la farándula argentina, y quien lleva todos los detalles e los escándalos de las celebridades. Sin embargo, esta vez optó por alejarse de todos sus trabajos y tomarse unos días relajantes en el fin de semana de carnavales de Brasil.

A.E