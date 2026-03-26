Silvio Soldán se sinceró sobre su difícil presente: "Muchos amigos me estafaron"

Silvio Soldán atraviesa hoy un momento complejo, marcado por pérdidas económicas y desilusiones personales. Según él mismo reconoce, esas experiencias impactaron de lleno en su vida fuera de cámara. En una entrevista con Chiche Gelblung para NewsDigitales, habló sin filtro sobre su vínculo con el dinero y los negocios. Se trata de un terreno en el que asegura haber sido perjudicado más de una vez. “Muchos amigos me estafaron”, afirmó, dejando en claro que no fue solo una cuestión financiera.

Silvio Soldán y las estafas que marcaron su presente

A lo largo de la charla, explicó que varias de esas situaciones involucraron a personas cercanas en las que confiaba plenamente. “Eran amigos, gente cercana, que pedía plata, mucha plata”, recordó. También señaló que participó en negocios que, aunque legales, no funcionaron como estaban previstos. En ese sentido, combinó errores ajenos con decisiones que no dieron resultado. Su relato muestra un recorrido atravesado por la confianza y sus consecuencias, esa combinación terminó afectando directamente su economía.

Silvio Soldán

Entre esos casos, mencionó especialmente su experiencia con hipotecas, un rubro que suele considerarse seguro. “Creo que soy el único tipo que perdió plata haciendo hipotecas”, dijo con ironía. La frase refleja una mezcla de incredulidad y resignación frente a lo que le tocó vivir. En ese punto, el conductor fue más directo al hablar de las consecuencias concretas de esas decisiones. Según contó, detrás de algunas operaciones había personas que no cumplieron con lo acordado. “La persona con la que trabajaba me estafó completamente. Me dejó de pagar”, explicó. No se trató de un hecho aislado dentro de su recorrido debido a que esas situaciones se repitieron en distintos momentos de su vida.

Silvio Soldán: una vida entre el éxito y los golpes personales

Lejos de ser un caso puntual, Soldán ya había atravesado episodios similares en el pasado. En distintas oportunidades denunció maniobras fraudulentas vinculadas a inversiones, como la que realizó a comienzos de los 2000 en propiedades, donde llegó a perder cerca de medio millón de dólares. Según se conoció en ese momento, había sido asesorado por un escribano y un abogado que se presentaban como especialistas en inversiones financieras e inmobiliarias, pero tras el desembolso no solo no recibió ganancias, sino que tampoco pudo recuperar el capital. A lo largo de los años, él mismo reconoció que tiende a confiar con facilidad, una característica que se repite en su relato.

Asimismo, Silvio Soldán atravesó momentos de fuerte exposición mediática, entre ellos su relación con Silvia Süller y el escándalo judicial con Giselle Rímolo, que lo llevó a pasar 61 días detenido en 2004, aunque años más tarde fue sobreseído en la causa. Ese episodio, que él mismo definió como uno de los más duros de su vida, expuso por completo lo personal y lo público, y dejó una marca que todavía atraviesa su presente. Más allá de eso, su trayectoria en los medios sigue siendo central, con programas como Grandes Valores del Tango y Feliz Domingo que lo consolidaron como una figura clave de la televisión argentina.