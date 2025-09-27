Silvio Soldán habló de la enfermedad mental de su hijo: "Está internado. No se va a recuperar, desgraciadamente"

A los 90 años, Silvio Soldán está más activo que nunca. El histórico conductor de Feliz Domingo visitó a Ángel De Brito en su canal de streaming Bondi, donde habló de su presente laboral y de su rol como padre, aunque sus hijos ya son mayores de edad. Sin embargo, el comunicador se pronunció en torno a Christian, fruto de su amor con Silvia Sullër, y Silvito, su hijo adoptivo que en la actualidad tiene 56 años y sufre de un delicado estado de salud mental.

Silvio Soldán habló del complicado estado de salud de Silvito

Silvio Soldán abordó el tópico de su rol como padre y la relación que tiene con sus dos hijos: Silvito, de 56 años, y Christian, de 34 años. “Con Christian nos llevamos maravillosamente bien. Somos vecinos, estamos a cuatro pisos de distancia”, dijo orgulloso al mismo tiempo que confesó que comparten el mismo amor por el deporte: “Nos juntamos a ver a Boca y a la Selección”.

Silvio Soldán | Revista Caras

Fue en ese preciso momento en el que Ángel De Brito le consultó sobre su “otro hijo”: “Bien, pero está internado”, comenzó diciendo la expareja de Silvia Sullër. Acto seguido explicó el delicado estado de salud mental por el que está atravesando Silvito: “Muy, muy difícil, pero hay que afrontar la vida y lo que te manda lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar desgraciadamente, pero bueno, es lo que te da la vida”.

El rostro de Bondi intervino para remarcarle que es un “hombre que no se rinde”: “En todas las partes de tu historia vamos viendo eso. ¡Sos fuerte!”. El autor de poemas y letras de canciones asentó con la cabeza y exclamó: “Gracias a Dios, sí”, dejando en claro su optimismo al momento de enfrentar las adversidades.

Silvio Soldán | Twitter

Quién es Silvito Soldán, el hijo de Silvio Soldán que está internado en un psiquiátrico

Silvio Augusto Soldán fue adoptado por el célebre conductor de radio y televisión y Marta Moreno, una reconocida locutora comercial que alcanzó la cima de su carrera en los años sesenta.

"Cumplió 55 años antes de ayer. Está bien, está tranquilo, pero tiene una enfermedad mental y es muy difícil. Eso no tiene cura desgraciadamente. Se puede mejorar, pero curarse es imposible", remarcó en una entrevista con Pía Shaw que concedió para La Nación. Pese a que el año pasado su heredero se encontraba viviendo con su madre, lo cierto es que tuvo que ser hospitalizado para poder realizar un exhaustivo tratamiento de salud mental.

Quién es Christian Soldán, el hijo menor de Silvio Soldán

Por su parte, Christian se mantiene alejado de los medios de comunicación y lejos también de su madre Silvia. En pareja desde hace muchos años con una joven pastelera, se dedicó a la vida empresarial dentro del rubro de la gastronomía.

"Tiene varios restaurantes y tiene una repostería con la novia. Ella estudiaba ingeniería y un día se dedicó a estudiar pastelería, entonces decidió poner un negocio y ahora son socios. Él lo armó todo precioso, es un local hermosísimo a la vuelta de mi casa. Y ella es un amor. Se llevan muy bien, se complementan maravillosamente bien", confesó el prestigioso animador.

Silvio Soldán | Twitter

De esta manera, una vez más, Silvio Soldán abrió su corazón para actualizar cómo está afrontando el desarrollo de sus hijos. Aunque cada uno de ellos son mayores de edad y muestran una realidad diferente, el comunicador divide su tiempo para brindarle a cada uno de ellos lo que necesitan.

NB