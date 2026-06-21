Delfina Blaquier, esposa de Nacho Figueras, aplica el lujo silencioso con maestría en su propio dormitorio, un espacio que prioriza el descanso y la conexión sensorial a través de elementos simples pero profundamente cuidados. A través de las imágenes que compartió en las redes sociales, la empresaria reveló un lugar que invita a la pausa, donde cada objeto posee un propósito claro y estético que trasciende lo meramente decorativo.

Delfina Blaquier

Entramos a la habitación de Delfina Blaquier: estilo mediterráneo moderno, lujo silencioso y tonos tierra

La propia Delfina Blaquier reveló la esencia de este espacio con una frase que sintetiza su visión sobre la intimidad y el hogar: "it starts with the room. dark, cool, nothing on the nightstand but books and a low light". Traducido, ella entiende que "todo comienza por la habitación, la cual busca mantener oscura y fresca, eliminando cualquier distracción para dejar solo libros y una luz tenue en la mesa de noche". Esta declaración de principios demuestra cómo la arquitectura interior de su dormitorio no es fruto del azar, sino una elección consciente para fomentar el bienestar mental a través de un entorno despejado y sereno.

Así es la habitación de Delfina Blaquier

El diseño se aleja de cualquier estridencia visual para abrazar la paz de los tonos tierra. Esta paleta de colores actúa como el lienzo perfecto para un ambiente que busca la frescura y la tranquilidad, alejándose del exceso de ornamentos innecesarios. La elección de texturas naturales, como la madera presente en la mesa de luz y el lino en las cortinas, refuerza esa conexión con lo mediterráneo moderno, logrando un equilibrio visual que resulta sumamente acogedor y atemporal.

El lujo silencioso en los detalles de la habitación de Delfina Blaquier y Nacho Figueras

El concepto de "lujo silencioso" se traduce aquí en una selección minuciosa de elementos que, lejos de saturar, otorgan carácter y elegancia a la estancia. Delfina Blaquier prioriza un entorno minimalista, manteniendo la superficie de la mesa de noche libre de objetos superfluos, limitándose únicamente a la compañía de libros y esa luz suave que ella misma destaca como esencial. Esta filosofía de sencillez permite que los elementos destacados, como la gran pieza botánica sobre la pared o la lámpara de diseño orgánico, se conviertan en protagonistas indiscutidos de la habitación.

Delfina Blaquier y Nacho Figueras

La iluminación juega un papel crucial en este diseño, donde se descartan las fuentes de luz agresivas a favor de opciones cálidas que invitan a la relajación total. La lámpara, con su forma sutil y luz difusa, crea una atmósfera envolvente que acompaña perfectamente las noches de lectura y descanso, cumpliendo estrictamente con la premisa de mantener un ambiente fresco y oscuro.

Además, la combinación de materiales como el terciopelo de la cabecera, junto con los tejidos ligeros de las cortinas y la estructura sólida de la mesa de noche, aporta una riqueza táctil que eleva la experiencia del habitante del cuarto, transformándolo en un refugio personal inigualable. Así La elección de Delfina Blaquier confirma que el verdadero lujo reside en la armonía y el espacio libre.