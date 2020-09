El mensaje de Pampita a Blanquita: "La que me abraza en las noches sos vos"

Pampita compartió un emotivo post para Blanquita, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

A pesar de mantener la más absoluta reserva y no compartir imágenes de su hija mayor, la modelo de 43 años decidió no pasar por alto esta fecha tan especial, para difundir un conmovedor mensaje. "Blanquita hermosa, llena de magia, cierro mis ojos y escucho tu risa contagiosa, te veo bailando y girando con esos ojitos negros llenos de luz, tu pelo largo al viento y esa cara llena de alegría! Ahora la que me abraza en las noches sos vos. Blanca, hijita amada, Siempre en mi", expresó en su cuenta oficial de Instagram donde acompañó estas dulces palabras con una foto inédita.

Esta publicación también generó la reacción de sus amigos, familiares y hasta los hijos de su actual marido, Roberto García Moritán, quienes dedicaron tiernos mensajes a la conductora.

Luego, la diosa compartió un divertido video de la niña jugando en la playa con Bautista, su segundo hijo. "Siempre en mi corazón", escribió en su Insta Stories.

Horas antes, su ex pareja, Benjamín Vicuña rindió homenaje a la pequeña, que hoy tendría 14 años y subió otra tierna postal con su niña.