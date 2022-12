El dato de Rodrigo De Paul que destroza los sentimientos de Tini Stoessel

Al parecer una de las historias de amor más querida por el espectáculo oculta un impactante secreto, que Juan Etchegoyen en Mitre Live decidió revelar. Se trata de la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, un romance que según el periodista está lejos de ser algo genuino.

Mientras se acerca uno de los partidos claves para la selección argentina, el enfrentamiento con Países Bajos, en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, sale a la luz un movimiento que hizo Rodrigo De Paul cuando estuvo en crisis con Tini Stoessel, aproximadamente hace un mes y que también tiene como protagonista a Camila Homs.

¿El amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es genuino?

“Los que me siguen en las redes habrán visto que hace días que hablo de una información bomba que tiene como protagonista a De Paul. Hoy es el día, te voy a contar el dato que lo cambia todo en esta historia y no me importa que se esté jugando el Mundial porque yo tengo que seguir informando, para eso me pagan”, partió comentando Juan Etchegoyen.

Seguidamente, mencionó: “Esto que te voy a contar data de hace un mes aproximadamente, por eso es clave este dato porque Rodrigo en plena crisis con Tini hizo algo que no vas a poder creer”, cuestionando que los sentimientos del futbolista hacia la cantante sean genuinos.

Rodrigo De Paul intentó reconciliarse con Camila Homs.

“¿Saben por qué me cuesta creer en la relación de De Paul y Tini? Porque a mí me contaron que De Paul quiso volver con Camila Homs, él la llamó y le propuso retomar su vida familiar y ella lo rechazó rotundamente. Las palabras que me dijeron fueron que lo sacó carpiendo”, aseguró.

“Ella lo sintió como una falta de respeto, ella está en pareja con Charly y hasta lo que vemos Rodrigo está con Tini, aunque para mí todo es dudoso. De la única manera que se explica que Rodrigo y Tini estén juntos es por algo que no sabemos, ¿No es raro que Rodrigo haya llamado a Camila para volver si está tan enamorado de la Triple T?”, sentenció Juan Etchegoyen, revelando así la otra cara de la moneda de esta pareja tan querida.