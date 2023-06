Se podría decir que Myla Cambiaso, la hija menor de Adolfito Cambiaso y María Vázquez, heredó las virtudes de sus dos padres. Porque además de gustarle los caballos y practicar con buenos resultados polo y equitación, Myla también empatiza con el mundo de la moda y le sigue los pasos a su madre.

Sino basta con observar las fotos de su reciente campaña para la marca 'Como Quieres que te Quiera', imágenes en las que sorprende por la naturalidad y versatilidad con las que se desenvuelve frente a la cámara... ¡Con tan sólo 12 años!

Myla Cambiaso en su debut como modelo.

"Todo lo que tenga que ver con la moda le gusta desde chiquita, la ropa en general, los peinados, el maquillaje... Para vestirse elige sus outfits con bastamte critero y lógica, es curiosa y una estudiosa del tema. Va incursionando en distintos ámbitos buscando su camino, porque también le gustan la música, los caballos y la gimnasia deportiva. Hoy la moda le interesa, arrancó como un juego y en el futuro veremos si le pinta como una carrera”, explicó su madre sobre Myla Cambiaso, quien aplica toda su experiencia en el rubro para apuntalarla.

Las fotos de Myla Cambiaso en su primera campaña.

Myla Cambiaso y su primera campaña

Instaladas ahora en Londres, donde acompañan a los polistas Adolfo y 'Poroto' Cambiaso en la temporada británica, María Vázquez supervisó las fotos que realizó su hija para la marca abocada al mercado teen, cuyo dueño es el empresario Daniel Awada. Myla ya había hecho las fotos de la gráfica de verano, y ahora la volvieron a convocar para un trabajo focalizado en redes sociales.

“Me llamaron y ella accedió inmediatamente. Yo no la pude acompañar, fue con una amiga y se mostró muy confiada y relajada. Le gusta y le divierte, yo la consulto y ella me dice si sí o no. Vamos de a poco, la quieren tambíén de dos agencias pero vamos a esperar un poquito, todavía es chica. Por ahora nos manejamos trabajando con amigos y conocidos, en el futuro ella decidirá”, contó la exmodelo.

Myla Cambiaso dando sus primeros pasos en la moda.

Además de posar, Myla Cambiaso sorprendió a su madre por lo desenvuelta que es a su edad: “Tiene su propia impronta y la veo parecida a mi, pero yo era más tímida y no tenía el manejo que tiene ella. Destaco su entusiasmo y lo metódica que es cuando algo le interesa, en eso y en su curiosidad si me reconozco en ella", admitió María.

Fotos: Hernán Cristiano.