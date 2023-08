Luego de varios meses de grabaciones en las que se emitieron casi 100 programas, MasterChef Argentina, conducido por primera vez por Wanda Nara, llegó a su final. Previo al capítulo final donde se define el ganador entre Estefanía Herlein y Rodolfo Vera Calderón, la modelo reveló algunos detalles de lo que fue ese día.

En medio de un profundo y desconsolado llanto, la presentadora Wanda Nara se despidió de MasterChef Argentina con ovaciones y cánticos que decían: “Wanda presidenta”. La empresaria salió del estudio entre aplausos, llena de elogios, halagos y ramos de flores en sus manos.

Por medio de su cuenta de Instagram, Wanda Nara desplegó todo su sentimiento y en un posteo de agradecimiento por la oportunidad profesional y el sueño cumplido de conducir un programa en Argentina, abrió su corazón y se expresó con mucho amor.

El desconsolado llanto de Wanda Nara al despedirse de MasterChef Argentina: “Confieso que tuve miedo”.

Las palabras de Wanda Nara en la final de MasterChef Argentina

“Hoy es la Gran Final. Para mí, en lo personal fue un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realicé en mi amado País, llamado MasterChef y rodeada del mejor equipo que puede existir.

Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mí, la verdadera, quien me conocía está feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo.

¿Qué puedo decir de mis, ahora, y para siempre amados, Germán Martitegui, Damián Betular, Donato di Santis? ¡GRACIAS por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar! Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto.

Todos fuimos imprescindibles, no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte. Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias Participantes nunca los voy a olvidar. Fue mi primera experiencia como conductora, me preparé , lo soñé y trabajé mucho aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez más por acompañarme en cada proyecto...Continuará”, afirmó la modelo.

Wanda Nara finalizó su posteo con una mención especial y general para todos los que hicieron MasterChef Argentina y que estuvieron detrás de cámaras: “Gracias a: Técnica , sonido, edición, publicidad, iluminación,cámaras , Makeup, pelo, vestuario, productores, limpieza , bomberos, gasista , a gastro, a todos”.

