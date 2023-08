Recientemente, Maxi López viajó a Argentina para acompañar a su expareja, Wanda Nara, mientras atravesaba unos problemas de salud. Sin embargo, el exfutbolista ya volvió a Londres y compartió una foto de su pequeña hija de tan solo cuatro meses, Elle.

En una de las imágenes que compartió en sus redes sociales se lo ve a Maxi con la pequeña que tuvo junto a Daniela Christiansson en brazos, pero ocultó el rostro de la menor con un emoji, intentando proteger la identidad de la menor.

Maxi Lópes junto a su hija Elle.

Además, López también compartió una emotiva foto donde se la ve a su pareja paseando a su hija en un carrito durante el atardecer. Pero eso no fue todo, ya que al parecer fue un paseo de la familia completa, que también incluyo a su mascota.

El paseo familiar que compartió Maxi en sus redes.

Recordemos que antes de volver a Inglaterra para reencontrarse con Elle, Maxi López explicó: “Mis hijos van adelante de todos mis planes, de todos. Siempre que me han necesitado en el país que estuvieran, yo me moví. Para mí ellos son la prioridad. Hoy tengo una hija en Europa y es justo que vuelva para estar con ella porque es chiquita. Tengo que dar una mano en casa con Daniela (Christiansson)”.

¿Qué dijo Maxi López sobre sus hijos antes de irse de Argentina?

Mientras esperaba en el aeropuerto para irse del país, el exfutbolista habló sobre sus hijos en un móvil de Intrusos: “Mis hijos están bien, pasamos 15 días buenos, siempre me pone feliz estar con ellos. Es siempre lo mismo, yo me ocupo de mis tres enanos y me voy con el corazón lleno”.

Por último, y sin hablar de Wanda Nara, Maxi López explicó que viajó para acompañar a sus hijos: “Vine acá para pasar tiempo con ellos. Apenas me enteré, saqué el pasaje para hablar con ellos, a mí me gusta estar cerca de ellos. Estoy bien, vine a visitar a mis chicos, a pasar tiempo con ellos, a ponerme a disposición por toda la situación y para acompañarlos. Yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero esto es una situación diferente y delicada”.

J.C.C