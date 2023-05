Juan Reverdito y Juliana Díaz de Gran Hermano protagonizaron una fuerte pelea por un pasacalles

Son varios los exparticipantes de Gran Hermano 2022 que están realizando campañas para participar del 'Bailando 2023' de Marcelo Tinelli. Algunos, como Coty Romero y Tomás Holder, ya están confirmados para el certamen. Sin embargo, otros como Ariel Ansaldo y Daniela Celis siguen intentando llegar al conductor por sus redes sociales para lograr cumplir el sueño. En este contexto, Juliana Díaz y Juan Reverdito tuvieron un fuerte cruce al intentar llegar a la pista de América.

Todo comenzó con el video que hizo Juliana a modo de casting para lograr que la llamaran, al ver esto los seguidores de la exhermanita decidieron poner un pasacalles en la puerta del canal, para que Tinelli lo vea. Hasta ahí todo estaba bien, pero esta mañana "Tini" notó que alguien le tapó su pasacalles.

El pasacalles de Juan está justo en frente del de Juliana.

Juan Reverdito también había comenzado su campaña para entrar al certamen y, al igual que Juliana, también tuvo su pasacalles en la puerta de América. El taxista decidió compartir en sus historias de Instagram un video donde se lo escucha muy contento mostrando su nuevo pasacalles, que se encontraba justo en frente del de "Tini".

El tweet de Juliana.

Al ver esto, Juliana Díaz decidió dedicarle unas palabras a juan en su cuenta personal de Twitter. "Pobre loco, ni intentando es buena leche...", escribió sin filtros la posible nueva participante del Bailando 2023.

Pero esta polémica no terminó ahí, ya que Juan decidió contestarle a Juliana en sus historias de Instagram: "¿Cómo andan? Acabo de ensayar... Quiero aclarar algo, con el tema del pasacalles, yo no mandé a poner nada. En segundo lugar, no sé quién lo puso. Y si taparon algún pasacalles, no es mi problema. A la gilada ni cabida. Yo me estoy preocupando por mí, no colgándome de una Don Nadie así que les mando un besito en la frente".

La pelea entre ambos participantes de Gran Hermano 2022 continuó en Instagram

Para intentar dejar las cosas claras, después del video, Juan Reverdito decidió también escribir en sus historias: "Jaja yo no tapé nada y no puse nada, besitos a la gilada".

El mensaje de "Tini" al equipo de LAM.

Al ver esto, Juliana Díaz se comunicó con la cuenta de LAM y trató de exponer al taxista: "Pone la palabra 'llevame' en el pasacalles y dice que él no lo hizo. Qué poca creatividad tiene, hasta el video me copió. Lo bueno es que a nosotros nos dieron la sorpresa como una muestra de cariño de parte de nuestro fandom. Él lo tuvo que pagar".