En medio de la polémica que estalló por un supuesto affaire entre Stefi Roitman y Nico Furtado, la actriz y modelo argentina sorprendió al mostrarse públicamente junto a su esposo, Ricky Montaner. No solo él compartió una imagen abrazándola en redes sociales, sino que ella decidió repostearla en sus historias de Instagram, enviando un mensaje claro sobre cómo atraviesan los rumores.

El gesto de Stefi Roitman con Ricky Montaner en medio de los rumores de romance con Nico Furtado

Ricky publicó una postal en la que aparece sonriente y abrazado a Stefi, quien también luce relajada y feliz, vistiendo la camiseta rosa del Inter de Miami. La pareja asistió al partido de Lionel Messi contra el Chicago Fire y se mostró cómplice frente a las cámaras.

Lo más llamativo fue que Stefi replicó esa misma foto en sus redes, un gesto que muchos interpretaron como una forma de despejar dudas y mostrar unidad ante las especulaciones que circulaban sobre su relación.

El cantante no solo compartió imágenes junto a Stefi, sino también otras en solitario y una con su papá, Ricardo Montaner, dejando en claro que se trató de un plan familiar y no de una estrategia para responder a la polémica. Sin embargo, el gesto público de ambos fue suficiente para que los fans lo leyeran como un mensaje directo a quienes hablaban de crisis.

Qué dijo Nico Furtado sobre los rumores con Stefi Roitman

Ante la viralización de un video que lo vinculaba con Stefi, Nico Furtado salió a aclarar la situación en diálogo con Laura Ubfal para Intrusos (América TV). “No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego, pero acá no hay nada”, aseguró el actor uruguayo.

Además, explicó que comparte un grupo de amigos en Madrid con la actriz y que incluso tienen un manager en común, lo que justificaría que puedan coincidir en salidas. Sin embargo, fue categórico: “Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas. Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica”.

Nico Furtado

Con su gesto en redes sociales, Ricky Montaner y Stefi Roitman dejaron en claro que prefieren mostrar complicidad y amor en público antes que dar lugar a especulaciones. Aunque los rumores siguen generando ruido, lo cierto es que la pareja eligió mostrarse más firme que nunca.

