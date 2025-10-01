Nico Furtado aclaró cuál es su relación con Stefi Roitman tras el polémico video: "No sería nada que nos vean en el mismo lugar"

Nico Furtado quedó en el ojo de la tormenta tras ser señalado como el amante de Stefi Roitman, la actriz argentina que está casada con Ricky Montaner. Tras los rumores de affaire, el protagonista de El Marginal aclaró cuál es su relación con la artista tras el polémico video que se grabó en Madrid.

Nico Furtado quedó en el ojo de la tormenta tras ser señalado como el supuesto amante de Stefi Roitman, la actriz argentina que está casada con Ricky Montaner. Luego de que circularan fuertes rumores de affaire y se viralizara un polémico video grabado en Madrid, el protagonista de El Marginal decidió romper el silencio y aclarar cuál es su verdadero vínculo con la artista.

En diálogo con Laura Ubfal, el actor reveló qué lo une a la modelo y empresaria. “Compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers”, explicó. Y agregó: “No sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo”.

Al mismo tiempo, Furtado apuntó contra la influencer que difundió las imágenes y puso en duda la veracidad del material. “Editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas. Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video”, dijo sobre el accionar de Magalí Sica, quien fue la primera en instalar el rumor.

Molesto por la repercusión mediática, el actor uruguayo pidió que no se siga alimentando un romance que, según sus palabras, jamás existió. “Por favor, no alimenten cosas que están a la vista que son mentira”, suplicó. Por su parte, Stefi Roitman decidió no hacer declaraciones públicas y se mantuvo al margen de la polémica.

Cabe mencionar que la actriz viajó a Madrid por motivos laborales y es en ese contexto que se podría haber encontrado con Nico Furtado. En cuanto a los rumores de infidelidad, tanto ella como su esposo, Ricky Montaner, eligieron mostrarse unidos en redes sociales: compartieron una imagen juntos vistiendo la camiseta del Inter de Miami, un gesto que muchos interpretaron como una manera de desmentir indirectamente los rumores y reafirmar la solidez de la pareja.