El particular chiste de Ricky Montaner por el embarazo de Úrsula Corberó por su conexión con Stefi Roitman

El embarazo de Úrsula Corberó no pasó desapercibido por ninguna persona del medio artístico. Los protagonistas y los flamantes abuelos se pronunciaron al respecto celebrando esta tierna e inesperada noticia. No obstante, también, fue el mismo Ricky Montaner quien alzó la voz e hizo referencia a la artista internacional y su particular conexión con Stefi Roitman.

En este sentido, compartió en su cuenta personal de Instagram la imagen de la pareja del Chino Darín con la cual dio a conocer que estaba esperando un hijo y bromeó con el parecido físico entre su esposa y la actriz española.

Stefi Roitman y Úrsula Corberó | Twitter

La broma de Ricky Montaner a Stefi Roitman sobre su parecido con Úrsula Corberó

El reconocido matrimonio entre Stefi Roitman y Ricky Montaner goza de un particular sentido del humor que los destaca de las demás parejas. La complicidad y los chascarrillos son moneda corriente entre ambos, por lo que el cantante tomó la imagen de Úrsula Corberó embarazada para mostrar su sorpresa por el parecido físico entre ambas: “Sí, sí yo también pensé lo mismo”.

La imagen de la actriz española significó para el hijo de Ricardo Montaner que utilice la imaginación para ver cómo se vería su esposa si estuviera embarazada. Por su parte, antes de que la pareja decidiera unirse en matrimonio, la modelo no ocultó su deseo de agrandar la familia junto al artista y ex coach de La Voz Argentina, revelando su anhelo de tener dos hijos y hasta compartiendo los nombres que ya tienen en mente para sus futuros herederos. En aquel momento confesó su predilección por Dalí, un nombre de raíces árabe, y Sari, de origen hebreo, como posibles elecciones.

Ricky Montaner reposteó la foto de Úrsula Corberó embarazada | Instagram

Úrsula Corberó y Stefi Roitman resaltaron su parecido: “Juego de gemelas”

Durante la entrega de los Premios Platino celebrado en Madrid en abril de este año, Stefi Roitman conoció en persona a Úrsula Corberó, donde aprovechó para retratarse con ella e inmortalizar el momento mediante una selfie. Asimismo, compartió estas fotografías en la famosa red social de la camarita resaltando ella misma el parecido con la actriz: “Será que nací en octubre 11? (me encanta este multiverso y ella más)", escribió, en referencia a la fecha de cumpleaños de las protagonistas de la película “Juegos de Gemelas”.

De inmediato, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar: frases como “El momento más esperado”, “El encuentro que todas esperábamos” y “Siempre pensé que tú eras ella”, fueron algunos de los comentarios que recibió en aquel entonces.

Las actrices juntas en la entrega de los Premios Platinos | Instagram

Una vez más, Ricky Montaner realza la belleza de Stefi Roitman comparándola con Úrsula Corberó, una de las celebridades más destacadas a nivel mundial no sólo por su carisma y talento frente a cámara, sino también por ser considerada una de las mujeres más hermosas del mundo.

NB