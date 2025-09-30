Quién es la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal en la fiesta de los Martín Fierro

La noche de los Martín Fierro 2025 estuvo llena de momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. En la ceremonia, Fede Bal celebró un triunfo especial: Por el Mundo se llevó el galardón al Mejor Programa de Viajes y Turismo, consolidando su éxito en un rubro competitivo. Emocionado, el conductor dedicó su premio a la memoria de su padre, Santiago Bal, protagonizando un discurso cargado de sentimiento que se llevó una ovación del público.

Fede Bal en los Martin Fierro 2025

Sin embargo, la atención pronto se trasladó al escenario del after party de la gala, donde Fede Bal protagonizó una polémica secuencia. Allí, lejos de los flashes oficiales, el hijo de Carmen Barbieri fue visto en un situación comprometedora con una joven. Esta escena rápidamente despertó la curiosidad en los medios.

La inesperada compañera de Fede Bal

Las imágenes del festejo mostraron a Fede Bal muy cerca de Juli Roque, cronista de Los Profesionales de Siempre. La periodista y el conductor no se ocultaron y compartieron besos y gestos de complicidad durante la celebración. El episodio generó especulaciones inmediatas, en especial porque, en las semanas previas, el conductor había sido vinculado sentimentalmente con Evelyn Botto.

La presencia de Juli Roque en la fiesta posterior a los Martín Fierro tomó por sorpresa incluso a sus colegas, ya que no se los había visto juntos en público con anterioridad. Este hecho reavivó los rumores sobre la vida privada del actor, que suele ser tema de conversación en los programas de espectáculos.

El presente sentimental de Fede Bal

Lejos de definiciones contundentes, Fede Bal aclaró en varias entrevistas su situación sentimental. “Estoy soltero, es algo que intento explicar desde hace semanas”, aseguró en diálogo con Teleshow, intentando desactivar las versiones de romance estable. En esa misma línea, subrayó que atraviesa un buen momento personal: “Estoy solo, pasando un buen momento. Estoy con muchos amigos, saliendo un poco y disfrutando de Buenos Aires, que está más linda que nunca”.

Juli Roque

Si bien Fede Bal reconoció públicamente su admiración y atracción hacia Evelyn Botto, con quien compartió proyectos artísticos y tiempo personal, tanto él como la conductora descartaron un compromiso formal. La actriz, incluso, definió el vínculo como una amistad libre y sin ataduras.