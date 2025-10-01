En medio de rumores de infidelidad, Ricky Montaner fue contundente y mostró cómo está su relación con Stefi Roitman

Una explosiva versión señaló, en los últimos días, una supuesta infidelidad de Stefi Roitman a Ricky Montaner con Nicolás Furtado. El video de los actores y la explicación de la persona que los vio, presuntamente juntos en Madrid, desató una serie de especulaciones sobre si la actriz continuaba en pareja con el cantante. Si bien la actriz eligió el silencio, el cantante dudó en despejar dudas y aclarar cómo se encuentra su situación personal con ella.

La reacción de Ricky Montaner sobre la supuesta infidelidad de Stefi Roitman con Nicolás Furtado

Desde su casamiento en 2022, Ricky Montaner y Stefi Roitman enfrentan rumores de crisis y separación. Sin embargo, los jóvenes dejan en claro que siguen juntos y que aunque en algunos momentos se encuentren a kilómetros de distancia, esto se debe a sus respectivas agendas laborales y no a una ruptura entre ellos.

Lo cierto es que en los últimos días, salió a la luz un video que levantó sospechas de infidelidad por parte de la actriz. La tercera persona era, nada más ni nada menos que, un reconocido actor uruguayo: Nicolás Furtado. Según contó una joven argentina que vive en España, los artistas salieron del mismo lugar y se saludaron rápidamente un domingo pasadas las 21 horas. Él se quedó en ese lugar esperando, al parecer, un vehículo que lo traslade a otro sitio, mientras que Stefi Roitman siguió su camino hasta que notó que estaba siendo filmada y aceleró la marcha.

Ricky Montaner y Stefi Roitman

Para distraer, de acuerdo a lo que explicó la usuaria de Tik Tok que brindó dicha información, ingresó a una pastelería a comprar algo. No obstante, en una entrevista con Bondi Live, Magalí Sica contó que la vio "un poco despeinada" y con el "pelo cuasi húmedo". Asimismo, despertó más dudas acerca de qué pasa entre los actores cuando aseguró que se trata de una locación en el que sólo hay departamentos. "Yo en mi video dije que podían estar tomando un café, pero hay que decir que en esa calle no hay cafeterías abiertas", expresó.

Como era de esperarse, su palabra causó aún más repercusiones y generó que Stefi Roitman se convierta en el centro de atención, tanto en los medios como en las redes sociales. Pese a este fuerte rumor, la joven decidió no brindar declaraciones públicas y seguir enfocada en su carrera artística. Ricky Montaner, por su parte, sí salió a echar por tierra las especulaciones de que estarían separados y bancó a su esposa.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de Desconocidos compartió una romántica postal de ambos en el estadio del Inter Miami. En la misma, Stefi Roitman viste la camiseta del club y se muestra sonriendo mientras que él está mirando a cámara y abrazado a ella. Sin escribir nada y con una imagen que los muestra felices y enamorados, el hijo de Ricardo Montaner defendió su matrimonio.

Ricky Montaner y Stefi Roitman

De esta manera, en medio de rumores de infidelidad, Ricky Montaner fue contundente y mostró que su relación con Stefi Roitman se encuentra igual que antes de trascender el escandaloso video que la vincula con Nicolás Furtado, a quien la actriz vio en Madrid un domingo por la noche.