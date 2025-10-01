Oriana Sabatini y Paulo Dybala emocionaron a todas las redes sociales, al hacer un esperado anuncio: están en la dulce espera de su primer bebé. Desde siempre, la joven expresó sus deseos de armar una familia con aquella persona que amaba, y sus seguidores no dudaron en expresar su felicidad ante la noticia. Sin embargo, su familia no se quedó atrás, y Catherine Fulop realizó un tierno posteo en su honor, donde celebró el amor y al nuevo integrante.
Catherine Fulop y un emotivo mensaje a Oriana Sabatini
Oriana Sabatini compartió un emotivo video, donde escribió a todos sus seguidores: "Primer posteo de nosotros tres". De esta manera, anunció que estaba en la dulce espera de su primer bebé con Paulo Dybala. La emoción de todos apareció rápidamente, y la primera en pronunciarse al respecto fue su mamá, Catherine Fulop, quien emocionó a todos con un tierno mensaje en honor al amor y al nuevo integrante que se suma a la familia.
Catherine es de las que más sabe el deseo de Oriana por formar su propia familia, con la persona que ama. Ambas mujeres son muy cercanas, y no dudan en demostrarse el amor y cariño que se tienen. Es por eso que, recopiló las mejores y más icónicas fotos que representan a la pareja tendencia, al igual que los dibujos que ambos usaron para anunciar los pasos que dieron, y les dio sus felicidades y un mensaje que enterneció a todos.
"Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol. Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante", comenzó Fulop. De esta manera, expresó su felicidad y emoción, destacando el amor que ellos se tienen, que reciben de sus seres queridos, y que comenzó de su relación con Sabatini. Finalmente, cerró: "¡Dios los bendiga hijos! ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo ¡Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos!".
Los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacer tendencia el emotivo anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Diversos mensajes emocionados y comentarios al respecto se viralizaron, al mismo tiempo que los posteos.y gestos de su familia al momento del anuncio. La actriz y el futbolista se volvieron el centro de atención mediática, ante este suceso que muchos medios de comunicación venían esperando y especulando desde hace meses.
A.E