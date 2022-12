El grave accidente de María Becerra en una Navidad que calificó de "catastrófico"

María Becerra es fanática de la Navidad y espera con ansias el día de mañana para seguir celebrando con sus sobrinas. Sin embargo, contó la vez que casi se accidenta toda su familia por los fuegos artificiales.

La "Nena de Argentina" ama pasar las fiestas de fin de año en familia. Sobre todo cuando está rodeada de pequeños a quienes les puede transmitir la ilusión de Papá Noel. "Es diferente una Navidad rodeada de niños y me parece un momento tan lindo donde se junta la familia, todos están más emotivos para estas fechas", declaró Becerra a GENTE.

María Becerra en el estreno de su canción "Automático"

Pero María recordó la Navidad que estuvo a punto de ser una tragedia familiar. Resulta que en una Navidad, en medio de los festejos con fuegos artificiales, la familia de Becerra utilizó "una torta con muchos cohetes" que ubicaron mal en el techo del galpón de la casa de sus tíos. "Estaba puesta ahí y en un momento la prenden y se da vuelta la torta y ¡paff! empezaron a salir los cohetes para donde estábamos nosotros", explicó la artista.

Pero eso no fue lo peor, sino que una de las victimas del accidente fue su abuela, quien no entendía lo que sucedía. "Mi abuela que estaba sentada, muy viejita, no se enteró de nada y empezó a ver y decía “¿por qué corren todos?”, no tenía idea de nada. No se le salió un ojo a alguien de casualidad”, sentenció María Becerra.

María Becerra en la grabación de un videoclip

Sin embargo, la artista aseguró haber reflexionado sobre el uso de pirotecnia y dijo que no compra más desde que comenzó a tener gatos como mascotas. Hoy en día, vive con 12 gatitos rescatados.

Cuáles son los planes de María Becerra para el 2023

María Becerra ya estableció sus planes para el 2023 y el principal de ellos es poder comprar su propia casa. La cantante sueña con poder ser propietaria y, a su vez, comprar la casa de al lado para que también se muden sus papás. Además, pidió "tener salud para toda la vida" y seguir con su ritmo de trabajo como solista.