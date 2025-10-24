El increíble antes y después de Benito, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

Benito Noble Ortega tiene 19 años y es hijo de la actriz Julieta Ortega y del músico Iván Noble. Nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, creció rodeado del ambiente artístico más emblemático del país. Sin embargo, a diferencia de sus padres y abuelos, siempre mantuvo un perfil bajo, lejos de los medios y de la exposición pública.

Benito Noble

Durante su infancia, Benito Noble solía acompañar a su madre en distintos eventos, aunque su presencia mediática fue muy limitada. Con el paso del tiempo, el joven se convirtió en un adolescente reservado, enfocado en sus estudios y en la búsqueda de su propio rumbo, muy distinto al que caracteriza a su familia.

Benito Ortega traza un rumbo diferente al de su familia

En su infancia, muchos pensaban que Benito seguiría los pasos de su abuelo Palito Ortega. En reuniones familiares llegó a mostrar habilidad para tocar el piano y la batería, lo que alimentó las expectativas de que se inclinaría por la música. Sin embargo, al terminar la secundaria, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble tomó una decisión que sorprendió a todos: estudiar el profesorado de Educación Física.

Benito Noble y Julieta Ortega

De esta forma, el joven dejó atrás las luces y las cámaras, volcándose de lleno al mundo del fitness. Según reveló su madre en entrevistas en distintas entrevistas, Benito disfruta entrenar a diario y se muestra entusiasmado con la carrera que eligió. Julieta Ortega destacó que su hijo “no puede pasar un día sin entrenar” y que lo ve feliz con la rutina que mantiene.

El impresionante cambio físico de Benito

Hoy, con 19 años, Benito Noble Ortega llama la atención por su gran cambio físico y su dedicación al entrenamiento. Lejos del arte y la música, dedica gran parte de su tiempo al gimnasio y a perfeccionar su condición física.

Benito Noble

El nieto de Palito Ortega logró construir una identidad propia, centrada en la actividad física y la vida saludable. Mientras Benito continúa con sus estudios en el profesorado, Benito se consolida como un joven disciplinado y comprometido con su vocación, marcando una nueva etapa dentro de una de las dinastías más reconocidas del espectáculo argentino.