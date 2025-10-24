El miércoles 22 de octubre Mabel López denunció ante la Justicia la desaparición de su hija, Lourdes Fernández. Según su presentación desconocía el paradero de la cantante de Bandana desde el 4 del mes y especulaba que su vida podría estar en riesgo al poder encontrarse junto a su expareja, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género tiempo atrás.

Trascurridas las horas, la información se dio a conocer en los medios de comunicación, al mismo tiempo que se comenzó con su búsqueda y ella respondió: grabó un video en el que expresaba que se encontraba bien, pero se la veía en un estado confuso. Por este motivo, las inmediaciones de la vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo que supo compartir la pareja se llenó medios, aunque se desconocía si Lourdes se encontraba allí.

Luego de una jornada de especulaciones, por la noche, finalmente la vocalista de Bandana fue encontrada en el interior de la vivienda en un preocupante estado de salud.

Lourdes Fernández: preocupación, confusión e internación

Desde las primeras horas desde que se conoció la denuncia presentada por Mabel López, Leandro García Gómez fue el primer apuntado como la persona que podía conocer el paradero de Lourdes Fernández. Se trata del hombre que mantenía una relación con la cantante y que ella denunció en 2022 por violencia de género y con quien recientemente se había reconciliado. Por ello, se especulaba que estaban juntos en una vivienda, pero él lo negaba.

No obstante, por la noche del jueves la Justicia accionó con un allanamiento en el domicilio y efectivamente la pareja se encontraba dentro. Según trascendió, Lourdes se encontraba tendida en una cama y habría señalado que Leandro estaba escondido dentro de un placard.

Respecto al estado de salud de la cantante, Yanina Latorre reveló: "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada". Pasadas las 22:30 hs, la popular artista fue traslada al hospital Fernández y García fue detenido.

En las primeras horas de este viernes, Lourdes Fernández fue dada de alta y actualmente se encuentra bajo cuidados de su familia, pero se desconocen detalles al respecto. Mientras tanto, Leandro García Gómez continúa detenido por averiguación de ilícito.