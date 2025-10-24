Oriana Sabatini mostró cómo creció su pancita y conquistó a todos

Oriana Sabatini está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. Desde que es pequeña, soñaba con poder casarse y formar una familia con el amor de su vida. Junto a Paulo Dybala, disfrutan de cada proceso que viven juntos, y ahora están esperando a su primera hija juntos. El anuncio emocionó a todos sus seguidores y usuarios de las redes sociales, que no dudan en expresarlo en cada posteo de ella. En este caso, mostró cómo creció su pancita y conquistó a todos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini embarazada: así está su pancita de casi cinco meses

Oriana Sabatini emocionó a todos sus seguidores cuando, a finales de septiembre, anunció que estaba en la dulce espera. Muchos de sus fanáticos sabían lo mucho que ella había soñado este momento, por lo que no tardaron en mostrar su emoción cuando ella compartió el tierno video. Es así como en cada proceso, está siendo acompañada no solo por su familia y sus seres más cercanos, sino también por todos los usuarios de las redes sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En conversaciones con LAM (América), reveló el sexo del bebé, mostrando la emoción y los temores que siente durante este proceso. De esta manera, están viviendo la elección del nombre para la niña, imponiendo cada uno sus condiciones para elegir el mejor. En cuanto a la fecha estimada del parto, la cantante sorprendió con una coincidencia con su mamá: “Literalmente tengo fecha para el cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo”.

Es así que, a casi cinco meses de embarazo, los usuarios de las redes sociales la acompañan en cada elección y momento que vive, al mismo tiempo que piden ver la tierna pancita que se comienza a notar con el correr del tiempo. En las últimas horas, y en una juntada con amigas, mostró cómo se encuentra y conquistó a todos. Con un look comfy total black, de musculosa y pantalón deportivo, una de sus más cercanas la abrazaba mientras ambas tocaban la pancita.

La pancita de Oriana Sabatini

El posteo no tardó en volverse viral en redes sociales, al mismo tiempo que los tiernos comentarios le llenaron la casilla de mensajes, felicitándola por lo que vive. Oriana Sabatini es una de las celebridades que anunciaron que están en la dulce espera, y no dudan en compartir el proceso con las redes sociales. La artista soñó con este momento toda su vida, y no duda en mostrar la felicidad que siente junto con su esposo, Paulo Dybala.

A.E